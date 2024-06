Chica é o novo gastrobar de Olhos de Água – e entrega comida na praia

Novo restaurante situado na Praia dos Olhos de Água, em Albufeira, abriu no final de março pelas mãos de André Reis, que soma agora três espaços na mesma rua. O menu, para todos os públicos e horários, tem influências portuguesas, latino-americanas e asiáticas. Quem está na praia também pode encomendar comida do restaurante, sem sair da espreguiçadeira.





Chica Gastro Food Bar, assim se chama o novíssimo restaurante da praia de Olhos de Água, no concelho algarvio de Albufeira, aberto ao público dia 28 de abril. Antigo restaurante com cozinha tradicional portuguesa, o espaço serve agora comida simples e despretensiosa com influências portuguesas, latino-americanas e asiáticas, confecionadas pelo chef João Chaveiro. O negócio é dos mesmos proprietários da steakhouse Manzo e da pizaria Fratelli, ambos na rua.

André Reis e a mulher, Irina, já tinham em marcha a expansão para um terceiro negócio na rua, quando lhes surgiu a oportunidade de ficarem com a gestão do restaurante contíguo à pizaria, contou o empresário à Evasões. Em virtude de estar a tão poucos metros do acesso pedonal à praia (em vias de ser reconstruído após ter sido danificado por uma tempestade de inverno), decidiram abandonar a ideia de um wine bar por um conceito de praia mais descontraído.

Decorado em tons de amarelo torrado e cor-de-rosa, com cadeiras diferentes, quadros com chitas nas paredes e luzes coloridas – num estilo que ambos descrevem como “pop” -, o Chica foi pensado para acolher clientes a qualquer hora do dia, antes ou depois dos mergulhos no mar. O serviço ininterrupto da cozinha permite, assim, almoçar, lanchar e jantar fora de horas, sendo que o menu vai de um bife à portuguesa ao caril de camarão com arroz de lima.

No capítulo das entradas há, por exemplo, nachos com guacamole (com manga e maçã verde); camarões crocantes com molho de sweet chili; gyosas de frango; tataki de novilho com molho ponzu trufado; e tártaro de atum picante com ananás. Da gastronomia da América Latina, o Chica propõe tacos de camarão, vegan, carne de vaca estufada e de wagyu; mas também quesadillas e unidades de gua bao de camarão crocante, para comer com as mãos.

A partir de meados de junho, o Chica Gastro Food Bar terá em funcionamento um sistema que permitirá aos clientes encomendar comida do menu do restaurante, através de uma “webapp” acessível por QR code, em cada uma das espreguiçadeiras da concessão da praia de Olhos de Água.

Também há hambúrgueres cuja carne angus, da Argentina, é processada diariamente pela equipa de cozinha, mas um dos destaques vai para o caril tropical amarelo de camarão, ligeiramente picante e servido com arroz de lima. Para quem quiser apenas uma refeição leve, o menu tem saladas, uma asiática (picante) e outra de frango. As sobremesas são igualmente capazes de apelar a todos, com propostas como cheesecake com goiabada e brownie.

O menu do Chica conta, ainda, com duas sugestões adicionais: um bife à portuguesa de vazia grain-fed Devesa (vencedor do World Steak Challenge 2023) com presunto e batata frita às rodelas; e um bife do lombo de novilho com molho Diane, servido com batata frita caseira. Nas bebidas, que contemplam as opções habituais, André Reis sugere a sangria tropical com prosecco. Os clientes que procurarem outro tipo de receita podem pedir seis cocktails originais.