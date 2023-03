Chefs Júlio Pereira e Diogo Rocha trabalham a gamba-da-Madeira em almoço único

A gamba-da-Madeira será a estrela do terceiro mês da iniciativa 12 Chefs 12 Meses, onde o chef Júlio Pereira (Kampo) convida o chef Diogo Rocha (Mesa de Lemos) para a elaboração de um almoço a 25 de março.

Depois de Tiago Bonito (ex-Largo do Paço) e Rodrigo Castelo (Taberna Ó Balcão), Júlio Pereira, chef e proprietário do restaurante KAMPO, no Funchal, convida Diogo Rocha (Mesa de Lemos) para a elaboração de um almoço a quatro mãos, tendo como ingrediente principal a gamba-da-Madeira.

Esta refeição insere-se na iniciativa 12 Chefs 12 Meses, que nasceu da vontade de enaltecer a gastronomia madeirense e os seus produtos locais. Durante os doze meses do ano, o chef Júlio Pereira lança o convite a outros chefs, nacionais e internacionais, para juntos descobrirem os produtores, locais e sabores típicos da região, culminando num menu.

O resultado do trabalho conjunto dos dois chefs pode ser conhecido num almoço marcado para o dia 25, às 13 horas, no restaurante KAMPO. Com um custo de 65 euros por pessoa, o menu é composto por sete momentos e inclui harmonização vínica, com vinhos da Quinta de Lemos. A protagonista é a gamba-da-Madeira, produto presente ao largo do arquipélago, capturado apenas entre outubro e março, por um nicho de pesca artesanal, e de forma controlada para garantir a sua sustentabilidade.

“Queremos que estes eventos promovam e valorizem o território madeirense, a qualidade do que aqui encontramos, e que consolidam a Madeira enquanto destino turístico gastronómico”, explica o proprietário do Kampo.

O chef Diogo Rocha surge como convidado devido ao empenho na defesa dos produtos nacionais e da cozinha sustentável, práticas que fizeram com que o seu restaurante recebesse uma estrela Verde, em 2022. No âmbito da iniciativa, Diogo vai ainda ter a oportunidade de pescar com os mestres da arte e de conhecer produtores regionais, como o Chábom, de bolos de mel, e a Madeira Wine Company.

As reservas podem ser feitas ligando para o 924 438 080, acedendo o site do restaurante ou enviando um e-mail para [email protected]