Chefs à Prova traz harmonizações com cerveja até ao final do mês

O bacalhau e o coelho são algumas das estrelas do menu de quatro pratos preparado pelo chef António Loureiro, n'A Cozinha, em Guimarães, em resposta ao desafio lançado pela Estrella Damm.

À mesa d’A Cozinha, o restaurante estrelado do chef António Loureiro, em Guimarães, o menu Chefs à Prova começa com uma entrada de lombo de bacalhau confitado em azeite, acompanhado de sames e línguas do mesmo em tempura de cerveja. “A tempura fica mais arejada e crocante”, comenta o chef, que aceitou o desafio da Estrella Damm, de criar quatro pratos que pudessem ser harmonizados com as cervejas da marca. “Obriga-nos a pensar e a sair um pouco da rotina, a ser criativos. Temos uma cozinha muito assente na tradição, e a cerveja está enraizada na nossa cultura”, diz o cozinheiro.

Para o segundo momento, a Estrella Damm dá lugar à Inedit, que harmoniza com um peixe fresco, habitualmente robalo, com bivalves e molho à bulhão pato. A cerveja amplifica os coentros e as notas cítricas do prato.

Seguem-se os sabores maltados da Voll Damm. Para o prato de carne, uma feijoada de coelho (de caça ou de campo), o chef utilizou ainda a Bock Damm para fazer o molho, que complementa a composição, a par de uma emulsão de salsa, a cenoura e outros elementos que animam o prato. “Ao menu de inverno chamamos de nostalgia, mas contrastamos com cores garridas, como a da cenoura e da salsa. Afinal, estamos no Minho, e o Minho é verde todo o ano”, realça o chef.

O menu, que tem o custo de 75 euros por pessoa, termina com uma sobremesa de chocolate, pera, frutos secos e mousse de café, que combina com as notas tostadas da Bock Damm.

Dos quatro pratos criados especialmente para esta iniciativa, o chef prevê que a entrada de bacalhau poderá continuar na carta d’A Cozinha.

A Estrella Damm desafiou mais de 50 chefs de todo o país a criarem um menu especial de quatro pratos, em que cada um deles harmoniza com uma das cervejas da marca. Os menus da iniciativa Chefs à Prova estão disponíveis até à próxima terça-feira, 28 de fevereiro, em restaurantes de norte a sul do país, e também em São Miguel.