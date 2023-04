Chefe Cozinheiro do Ano arranca no Porto a 13 de abril

O concurso que já premiou chefs como Henrique Sá Pessoa e António Loureiro está de volta. A 13 de abril, a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto acolhe o evento.

A 34.ª edição do Chefe Cozinheiro do Ano, concurso de cozinha português para profissionais, arranca a 13 de abril, com a primeira etapa regional a realizar-se na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto.

Os chefs António Queiroz Pinto, do Restaurante de Tormes, em Baião; Diogo Novais Pereira, do Porinhos, em São Romão de Arões; Isabel Aranha, do Aldeia 1375, no Marco de Canaveses; Luís Ferreira, do portuense Hotel Vila Foz; Marco Coutada, do Vale da Corga, na Trofa; e Marlene Neto, do Pestana Vintage Porto; são os primeiros de 18 concorrentes.

Com início às 8 e conclusão às 13.35 horas, a prova exige que os chefs apresentem um menu completo, composto por amuse-bouche vegan, entrada de bacalhau, prato de peixe, prato de carne de porco e sobremesa. A entrega dos prémios está marcada para as 14.30 horas.

Do júri fazem parte os chefs António Bóia, do lisboeta JNcQUOI; António Loureiro, do restaurante A Cozinha, em Guimarães; e Tiago Bonito e Rui Martins, ambos do Culto do Bacalhau, no Porto. Os três últimos nomes já estiveram do outro lado da competição, tendo vencido nos anos de 2014, 2011 e 2016, respetivamente.

Nascido em 1990, o concurso Chefe Cozinheiro do Ano pretende valorizar os profissionais do setor, bem como a cozinha portuguesa. Ao longo de três décadas, foram várias as referências da cozinha nacional que passaram pelo evento e levaram a medalha de ouro, como Fausto Airoldi (1990), Vítor Matos (2003), Luís Américo (2004) e Henrique Sá Pessoa (2005). No ano passado, foi Ana Magalhães quem se sagrou vencedora. É chef do Six Senses Douro Valley, em Lamego, município que vai ser anfitrião da final nacional deste ano, a 24 de maio. Antes, acontecerão ainda as etapas Centro (19 de abril, na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril) e Sul & Ilhas (27 de abril, na Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre).