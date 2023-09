Chef Rui Paula assina carta do novo restaurante Prosa, em Aveiro

"Portugal e Aveiro à mesa" é o mote das propostas de Rui Paula para este espaço de fine dining.

“A memória é a minha principal fonte de inspiração. Cada prato deve apelar aos sentidos e ser repleto de cor e sabor. Cada refeição deve ser uma experiência sensorial e cultural”, destaca o chef em comunicado.

As “raízes emocionais” estão presentes em pratos como feijoada de tripas de bacalhau, caldeirada de Aveiro ou cataplana de peixe e marisco. Nas carnes, destaque-se o leitão e a carne marinhoa. O restaurante tem também sugestões vegetarianas, como beringela e romesco, tofu & maçã e seitan com cevadinha de legumes.





O Prosa tem uma carta de vinhos eclética com rótulos nacionais, assim como de países como Alemanha, Espanha, França ou Itália.

O chef Rui Paula é responsável pelos restaurantes DOC, DOP e Casa de Chá da Boa Nova, este com duas estrelas Michelin.

Com capacidade para 40 lugares, o restaurante está aberto todos os dias, apenas ao jantar. As reservas podem ser feitas diretamente no site (prosarestaurante.pt), por email ou telefone.