Chef José Gordón serve um jantar de carnes maturadas no 1828, no Porto

O chef do El Capricho, José Gordón, vai ser o anfitrião de um jantar no 1828, a steakhouse do WOW com a qual a marca espanhola tem uma parceria em Portugal. O menu criado para dia 6 de junho inclui uma das estrela da casa, a Chuleta by El Capricho, em Jiménez de Jamuz, Leão.

Foi há mais de 30 anos que o chef Gordón começou à procura dos melhores exemplares de bois que nas regiões de Leão, Astúrias, Cantábria, Galiza e Portugal. A criação destes animais no campo e, depois, a maturação da carne são outras das vertentes a que José Gordón dedicou a sua vida a aprimorar.

No jantar do 1828, estas carnes serão servidas num menu (120 euros por pessoa) que começa com um tártaro e caviar preparado com lombo de boi com 20 dias de maturação. Este é um dos exemplos de como a cozinha do 1828, liderada pela chef Silvina Coelho, adicionou o seu toque às carnes.

Segue-se um prato de cecina, curada por quatro anos e, depois uma morcela de boi. Esta é apresentada desconstruída: o seu conteúdo é colocado sobre um crostini de pão artesanal e finalizado com pickle de maçã Granny Smith e germinados. A esperada chuleta vem a seguir. De mesa em mesa, José Gordón irá apresentar o conceito das carnes El Capricho e explicar como consegue preservar todas as suas características. Para finalizar a refeição, será servida uma fresca tarte de limão merengada.

A escolha dos vinhos que acompanham o menu ficará à responsabilidade da equipa da casa, que vai servir Quinta de Santiago Rosé 2021 (Minho), Tapada do Chaves Reserva 2016 (Alentejo) e, para finalizar, Taylor’s 10 Year Old Tawny Port.

As reservas para o jantar estão disponíveis online, através do e-mail [email protected] ou do telefone 220 121 212. Todos os pratos fazem parte da carta do 1828 e podem ser provados também de terça à domingo, das 19.00 às 23.00 horas. Aos fins de semana, a steakhouse abre também no período de almoço.

1828 – JANTAR ESPECIAL EL CAPRICHO, COM JOSÉ GORDÓN

6 de junho de 2023, 19h00