Chef João Rodrigues abre segundo restaurante Canalha na Comporta

Canalha Comporta abre dia 26 de junho no hotel Sublime Comporta, na aldeia de Muda. O espaço de jantares casuais vem complementar os restantes restaurantes do hotel, que conta também com o Food Circle e o Sem Porta.

Já faltam poucas semanas para o chef João Rodrigues abrir as portas do irmão mais novo do Canalha, restaurante que abriu na Rua da Junqueira, em Belém, Lisboa, no final de 2023. A abertura é no dia 26 de junho, dentro do Sublime Comporta, na aldeia de Muda, anunciou o hotel esta terça-feira, 4 de junho, em comunicado enviado à imprensa. O espaço vai funcionar até ao dia 30 de outubro.

O Canalha Comporta vai ter a mesma ementa do espaço lisboeta, “baseada em receitas tradicionais portuguesas e na gastronomia ibérica”, e trabalhada a partir de “matérias-primas de qualidade”. O menu estará dividido entre entradas, pratos principais de partilha – charcutaria ibérica, enchidos, legumes, peixe fresco e carne grelhada, com uma variedade de guarnições – e uma secção de produtos sazonais.

Entre as entradas, o destaque vai para a charcutaria ibérica, como o presunto Maldonado ou o Lomo Doblado, as anchovas ou a salada de tomate biológico da Cerquinha, fornecedor de vegetais biológicos que também abastece o Sublime. Para abrir o apetite, o chef propõe ainda pratos clássicos portugueses, como pastéis de bacalhau fritos na hora, salada russa, omelete de camarão e cebola ou vieiras com manteiga noisette.

Alguns dos pratos de assinatura do chef são a lula “à moda do Chef” com manteiga de cabra, o tiradito de atum de Almadraba, o creme frio de tomate e camarão da costa, os legumes de verão grelhados, gema de ovo e papada de porco, ou a coxa de frango com pimenta e limão.

O Canalha Comporta receberá os clientes, à entrada, com uma exposição de produtos frescos e sazonais do dia, como acontece nos restaurantes tradicionais portugueses. Nos tabuleiros de alumínio poder-se-á encontrar vieiras, gambas vermelhas ou pescado do dia, servidos com arroz com tomate. Os jantares incluirão sempre o prato do dia, que se encontra afixado no quadro do estabelecimento.

Peixes, frutos do mar e carnes ocupam o centro do menu, com peças inteiras preparadas na grelha. Entre os peixes estão o pregado, o linguado, o robalo e o salmão. Nos mariscos, amêijoas, camarões, lagostas ou gambas. Do lado das carnes, costeletas de borrego e porco das Carnes Jacinto e da região do Alentejo. Todas as proteínas podem ser acompanhadas por legumes da época, batata Cambuta cozida ou salada fresca de alface e cebola.

As sobremesas incluem criações caseiras como pudim de ovo, mousse de chocolate com café em pó ou pêssego, gemada e pistachio – tudo ideal para compartilhar entre todos à mesa. Do lado das bebidas, há uma vasta seleção de cocktails, bem como vermutes com referências como Chinati Vergano Bianco ou Barbadillo Ataman, além de uma seleção de cervejas e sumos.

O Canalha Comporta vem completar oferta já disponível no hotel, com foco no Food Circle, a opção de “fine dining farm-to-table” liderada pelo chef Pedro Calhau, e que abre apenas à noite para apenas 14 pessoas. A carta de vinhos faz um passeio pelas diferentes regiões de Portugal, com os vinhos locais a representarem 85% da proposta, que conta ainda com rótulos de Espanha, França e Itália.