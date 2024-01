Chakall abre empanadaria La Susy no Atrium Saldanha, em Lisboa

Depois do El Corte Inglés, em Vila Nova de Gaia, o conhecido chef argentino Chakall abre agora um espaço La Susy no Atrium Saldanha, em Lisboa. A inauguração é quarta-feira, 24 de janeiro. As empanadas e os vinhos de assinatura do chef estão em destaque.



Depois da abertura no El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia e de uma temporada natalícia no El Corte Inglés de Lisboa, em 2022, eis que Chakall se prepara para abrir mais uma La Susy by Chakall, desta feita no Atrium Saldanha, em Lisboa. A inauguração da loja, no piso 0, está marcada para esta quarta-feira, 24 de janeiro, às 11h, e contará com o chef, “que promete surpreender os visitantes com uma experiência gastronómica única”, anuncia um comunicado.

A loja terá “mais de uma dezena de sugestões de empanadas” que “seguem uma receita familiar secreta”, com recheios inspirados em países que o chef já visitou. Há dois sabores clássicos da Argentina (Porteña e Patagónia), dois com toque português (Minhota, de bacalhau, e Bairrada, de leitão) e ainda outros, como as Normanda, Texana, Marroquina, Lapona, Caprese, Pekinesa, Thai, Pueblerina, Vegan, Delta de Tigre e Árabe.

Além do ex-líbris gastronómico da Argentina estão disponíveis alfajores (bolachas argentinas recheadas com doce de leite), dulce de leche e chimichurri, um molho típico que combina com empanadas e carnes. Para beber, são apresentados vários vinhos argentinos com o cunho do próprio chef e também nacionais com a sua assinatura, sendo que estes são produzidos na Herdade da Rocha, no Alentejo.

A La Susy by Chakall é um projeto familiar, criado pelo chef em conjunto com a sua irmã, Silvina Lopez, em homenagem em vida à mãe, Susana Maria Fisch – ou Susy para a família e amigos -, que no seu tempo foi uma grande cozinheira de empanadas. A nova loja, no Atrium Saldanha, vai funcionar das 10h às 22h, todos os dias, com empanadas a 3,50 euros a unidade (todos os sabores).