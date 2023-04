Catarina Carvalho: “O objetivo da Estrela de Anis é proporcionar uma experiência gourmet”

Catarina Carvalho podia ter sido enfermeira, mas preferiu dedicar-se à sua Estrela de Anis, uma marca de pastelaria e chocolataria cujos produtos descreve como “puro luxo feito à mão”. Com a Páscoa, chegam novidades.

Já em criança Catarina Carvalho gostava de chocolate. Tanto, que os pais tinham de o esconder por toda a casa, em sítios altos, logo detetados. Hoje, tem 23 anos e está à frente da Estrela de Anis, que descreve como uma marca de pastelaria e chocolataria de luxo, e ainda recentemente pisou o palco de showcooking do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos. Sonhou ser veterinária, acabou por seguir enfermagem, mas ei-la agora, de sorriso aberto a falar da sua empresa, de como adora criar e fugir à rotina, em entrevista por videochamada desde Mafra. Tudo começou num Natal em que o pai levou para casa um robô de cozinha: descobriu a delícia que era fazer doces, além de comê-los.

Em 2020, em plena pandemia e ainda a estudar, Catarina lançou uma página online de receitas de sobremesas. Esse passatempo virou ocupação a tempo inteiro quando percebeu que a vida de enfermeira não era para si, por mais nobre que fosse a missão. Fez formações, repensou o projeto, quis oferecer algo premium e, paralelamente, foi explorando outros caminhos – daí apresentar-se também como especialista em fotografia de produto (captada com telemóvel) e mentora de mulheres empreendedoras. Equilibrar esses pratos é algo que faz com agrado, enquanto vai preparando novidades à volta do chocolate – invariavelmente, “Callebaut, o melhor chocolate belga do mercado”. Na Estrela de Anis, sublinha, “não há misturas, não há ingredientes escondidos, não há stock acumulado”.





Catarina dá a saborear “puro luxo feito à mão”, resume. Primeiro, vieram os bombons artesanais, pintados um a um e personalizáveis: podem ter diferentes recheios, diferentes cores, e existem em versão vegana. “O grande objetivo é proporcionar uma verdadeira experiência gourmet”, defende, e isso passa tanto pelo sabor e pela crocância como pelo brilho, pelo design. Aos bombons somaram-se, entretanto, barras de chocolate e outras propostas. “Em alturas festivas, temos o panetone de chocolate belga e o bolo-rei de chocolate belga, sem frutos cristalizados e sem frutos secos, para pessoas que odeiam o bolo-rei do Natal”, exemplifica, acrescentando à lista as “cookies gourmet de manteiga” e, claro, as sugestões de Páscoa (ler abaixo).

Na sequência daquele projeto, surgiu outro, direcionado para a fotografia mobile. Catarina verificou que, se caprichasse na fotografia de produto, tirada com o telemóvel, impulsionava o negócio, e resolveu partilhar conhecimentos. Disponibiliza desde e-books e cursos online até serviços de consultoria e mentoria dirigidos sobretudo a mulheres que queiram levar os seus projetos para outro nível: “A minha missão é empoderá-las e dar-lhes as ferramentas que utilizo e me ajudaram a tornar a Estrela de Anis num negócio rentável”. Um negócio que fez dela uma gulosa mais seletiva. “Antes, gostava muito dos chocolates do supermercado. A partir do momento em que comecei a trabalhar com o chocolate Callebaut, já não como mais nenhum.”





Páscoa com novidades para todos (veganos incluídos)

Ovos de colher, folares, trufas, bombons e barras de chocolate artesanais compõem o menu Pasqua, a novidade mais recente da Estrela de Anis, para a época festiva que se avizinha. Os ovos, de stock limitado, existem em três versões, de 350 ou 500 gramas, estando disponíveis somente para recolha em Mafra, Lisboa, Cascais e Sintra. Já os folares gourmet artesanais (um com recheio de mel orgânico alentejano e canela de S.Tomé, o outro com recheio de avelã e chocolate belga Callebaut) podem ser entregues por transportadora. Quanto à restante oferta, não faltam opções – inclusive, veganas.