Casa do Padeiro vence “O Melhor Pastel de Nata de Lisboa 2022”

Pastelaria da Pontinha dominou entre 12 estabelecimentos finalistas, numa competição levada a cabo no âmbito do Congresso dos Cozinheiros.

Segundo o presidente do júri, o gastrónomo Virgílio Gomes, o pastel de nata da Casa do Padeiro sobressaiu entre os demais pelo equilíbrio entre a massa folhada e o creme que o recheia.

As avaliações, realizadas em prova cega, também contaram com os jurados Alexandra Prado Coelho, Suzana Parreira, Daniel Leitão, Teresa Castro, Catarina Amado, Andreia Moutinho e Isabel Zibaia Rafael.

A final do evento, organizado pelas Edições do Gosto e por Virgílio Gomes, teve lugar segunda-feira, 26, nos Nirvana Studios, em Oeiras.

Bruno Francisco, proprietário da Casa do Padeiro, disse ter ficado admirado com a vitória, acrescentando que pretende “manter a qualidade”.

A vencedora da edição de 2021, a Padaria da Né, na Damaia, também marcou presença este ano, assim como a Casa do Preto (Sintra), a Santa Coina Confeitaria (Coina), as pastelarias Fidalgo’s (Moita), Pão de Mel (Forte da Casa), Patyanne (Castanheira do Ribatejo), Viriato (Ramada) e Aloma, Estrela Dourada, Pastelaria Fim de Século e Choupanna Café, todos de Lisboa.