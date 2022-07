Casa Davolta traz à aldeia de Areia, em Cascais, a sua inspiração andaluza

Os sabores da cozinha andaluza conduzem o leme do novo restaurante da aldeia de Areia (Cascais), o Casa Davolta, sem perder de rumo o mar local. À frente do espaço está uma cascalense e um sevilhano com passado em moradas Michelin.

Ela é cascalense, ele sevilhano. Conheceram-se e apaixonaram-se em Barcelona e trouxeram o interesse mútuo pela restauração de volta às origens de Vera Rente. O chef Javier Méndez não foi difícil de convencer. “Apaixonei-me por Cascais. Não há tanta poluição como em Lisboa, tem ligação à natureza e ao mar”, conta o espanhol. Há três anos, abriram na aldeia de Areia o Casa Davolta, que tropeçou na pandemia mas surge agora reforçado com pedidos à carta e menus de degustação (de sete e dez momentos, a 67 euros e 84,50 euros, sem vinhos) a pensar no verão.

O recente restaurante cascalense dá nova vida a uma antiga moradia, com um pátio equipado com esplanada e áreas interiores espaçosas, até porque só comem aqui 15 comensais de cada vez. Enquanto Vera lidera o serviço de sala, Javier Méndez traz à mesa a sua cozinha de autor com inspiração andaluza vincada e presença de mar notória, com apoio nas peixarias e mercados locais.

Ajo blanco (sopa fria de amêndoa) com gamba da costa e uvas; sardinha fumada com crocante de algas e cremoso de navalheiras; lagostim com espinafres e cogumelos; e o brioche de cacau com crumble de pistácio e espuma de menta são algumas das propostas à carta ou em menu, sem esquecer a brasa, em destaque na dourada selvagem com mostarda e tomate e no pombo com favas. O segredo é claro: menos é mais. “A cozinha sevilhana tem poucos elementos no prato, mas sabor bem apurado e equilíbrio. Não precisa de muita coisa”, diz Méndez, nascido numa “família super gastronómica” e habituado a cozinhar “desde pequeno”.

As ostras com maçã verde e a sarda com pepino e malagueta verde também têm presença na carta. “Adoro o produto de mar português”, explica o chef andaluz, que já passou por espaços como o Lasarte, restaurante de Martín Berasategui com três estrelas Michelin em Barcelona, ou o Aponiente, três estrelas em Cádis. “O que mais aprecio é a qualidade do produto de cá considerado humilde, da sardinha à sarda e ao chicharro”, adianta o mesmo, que vai rodar a carta ao ritmo das estações.