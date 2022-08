Carnes, pizas e pratos alentejanos no Manjedoura, em Vila Nova de Milfontes

A costa vicentina ganhou um novo restaurante com pratos alentejanos e italianos. E onde não faltam uma esplanada ao ar livre e DJ, ateando memórias de um espaço com história na noite a Sul.

Durante anos, esta casa tipicamente alentejana foi a Manjedoura, icónica discoteca de Vila Nova de Milfontes, Odemira. Após uma profunda requalificação, é agora restaurante, fruto de um investimento conjunto de José Ramos Cardoso (Tasca do Celso), Luís Leote Falcão (Herdade do Touril) e Gonçalo Salgado (Grupo Sushi Café). A carta agrega “a cozinha italiana e portuguesa numa só e dispõe de refeições e bebidas a qualquer hora do dia e da noite, até às duas da manhã”, afirmam os responsáveis.

À esquerda da entrada surge a zona de esplanada, rodeada de plantas e preparada para funcionar durante todo o ano, com um bar de apoio. Já na comprida sala, com troncos de madeira no teto, as paredes ganham vida com desenhos coloridos. O menu é uma fusão entre a Tasca do Celso (também em Milfontes) e o restaurante Mano a Mano (no Cais do Sodré, em Lisboa), pelo que cruza pratos e petiscos alentejanos com texturas do país da bota, e inclui pizas cozidas num vistoso forno a lenha, à vista dos clientes.

Pica-pau de cavala salteada em alho, soja e sementes de sésamo, croquetes de Angus nacional e carpaccio de garoupa são algumas das entradas, havendo também bruschette e saladas. Da fusão entre Itália e o Alentejo chegam amêijoas à Bulhão Pato cobertas de massa de piza e uma lasanha de porco preto, assim como a piza Sudoeste, composta por molho de tomate, linguiça de porco preto, queijo de cabra fresco, mozzarella, agrião e orégãos. As bebidas acompanham esta diversidade.