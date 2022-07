Carnes maturadas ganham nova casa na Biferia, na Baixa do Porto

Depois de uma primeira vida em Vila do Conde, a Biferia instalou-se na Rua Conde de Vizela, onde serve carnes com 30 a 120 dias de maturação. Há vários cortes e acompanhamentos. E também opções vegetarianas, para não deixar ninguém de fora.

O restaurante Biferia, que Pedro Maia começou por abrir em Vila do Conde em 2017, chegou à Baixa do Porto. Fica na Rua Conde de Vizela, perto da Torre dos Clérigos, e mantém a aposta nas “carnes de qualidade superior”, com destaque para aquelas que apresentam entre 30 e 120 dias de maturação – feita numa sala própria, na Maia, como assinala o empresário.

O ex-líbris da casa é a carne de boi capado (em regra, um animal com pelo menos seis anos), mas nem sempre está disponível, por isso não aparece na carta, explica Pedro Maia. Quando há, é apresentada aos clientes em cru, à mesa, assim como outros cortes especiais, de que são exemplo o T-Bone, o Tomahawk ou o costeletão. Explicadas as suas diferenças e especificidades (como o padrão marmoreado formado pela gordura intramuscular), as peças eleitas seguem para a grelha para serem confecionadas “à moda tradicional, só com sal”.

Quem preferir carnes não maturadas também as encontra. E pratos alternativos, como o bife de atum, o bacalhau e o “anti-bife”, uma opção vegana que leva beterraba, nabo, arroz integral e avelãs. Aliás, é possível fazer uma refeição completa, ali, das entradas à sobremesa, sem consumir ingredientes de origem animal, observa Pedro. Quando inaugurou o espaço, em modo “slow”, no fim do ano passado, quis que tivesse lugar para todos e “preços democráticos”.

Aos pratos principais (que podem vir com arroz caldoso, legumes salteados, puré de batata-doce e outros acompanhamentos à escolha do cliente) juntam-se entradas como o carpaccio maturado, os cogumelos com farinheira e mel ou os ovos rotos. E uma carta de vinhos com mais de 70 referências. Tudo para saborear com tempo, num restaurante de ambiente intimista, que conjuga sofás e cadeirões de pele com paredes em azul petróleo e apontamentos de latão e mármore.

Outros projetos a caminho, do bacalhau à cozinha asiática

O responsável pela Biferia vendeu a localização de Vila do Conde, em 2019, e abriu dois outros restaurantes: o Coreto, na Maia, e a Casa de Repasto, também em Vila do Conde. Ambos servem carnes maturadas, embora o segundo esteja mais focado na cozinha tradicional portuguesa.

Mas Pedro Maia não pretende parar por aqui. Está envolvido em mais três negócios, na área da restauração, que já se encontram em marcha. o próximo a abrir portas deverá ser a Mercearia do Bacalhau, misto de mercearia fina e restaurante dedicado ao bacalhau, com diferentes curas, na Maia. em desenvolvimento estão ainda o Shiok, de comida do sudeste asiático, mais virada para o mar, projetado para ao Porto; e o Lume, dedicado à cozinha do Norte de Portugal, também na Invicta.