Campeonatos de piza e pasta regressam ao Cais de Gaia, e há muito para saborear

O Festival Italiano está de volta à zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia. Até segunda-feira, há música, gastronomia, workshops e atividades para os mais novos. O Campeonato Português de Pasta e o Concurso de Piza, marcados para domingo e segunda, são os pontos altos do programa, já em marcha.

Piza clássica, romana, dolce e acrobática são as categorias a concurso, cujo vencedor vai representar Portugal no prestigiado Campeonato Internacional All Stars Pizza Antonio Mezzero Trophy.

O júri é constituído por Sergio Miccú (presidente da Associazione Pizzaiuoli Napoletani), Antonio Mezzero (campeão mundial de piza) e Paolino Bucca (tricampeão mundial na categoria Piza Acrobática), e ainda pelos chefs portugueses Cordeiro, Manuel Almeida e António Vieira.

A quinta edição do evento, organizada pela Associazione Sapori Italiani, em parceria com a Câmara Municipal de Gaia, decorre junto à loja interativa de turismo, é gratuita e dá a conhecer a gastronomia italiana. Há desde pizas e pastas até risotos a gelados artesanais, com vista sobre o rio Douro.





Nesta quinta-feira, às 16.30 horas, tem lugar o workshop Mamma Che Pasta, e às 20:30 horas atua a banda Anonima Nuvolari. O grupo Folclórico Tradições do Baixo Douro sobe ao palco às 22 horas.

Já a sexta-feira é dedicada aos mais pequenos, com a atividade Pizza Per Bambini, agendada para as 18 horas. Depois de as crianças porem a mão na massa, podem assistir ao filme Pinocchio.