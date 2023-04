Camelo continua a brilhar no Guia Michelin ao fim de 40 anos

O restaurante "Camelo", em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo, foi premiado, este ano, pela sétima vez consecutiva, pelo Guia Michelin.

Aberto ao público desde 14 julho 1983, o estabelecimento de cozinha minhota gerido por António Camelo, que recentemente cumpriu 80 anos de idade, renovou a distinção na categoria de Bib Gourmand, na cerimónia de reconhecimento que decorreu na segunda-feira, em Madrid.

O carismático proprietário do “Camelo” não cabe em si de contente com a nova placa, que já pendurou junto às outras no seu restaurante, referentes às distinções de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. “É uma satisfação porque é o reconhecimento do nosso trabalho de tantos anos. Tem sido uma alegria. Os clientes não param de nos dar os parabéns”, comentou António Camelo, que em julho espera fazer uma festa para comemorar os 40 anos de casa.

A categoria Bib Gourmand distingue restaurantes com “as melhores relações qualidade-preço”. O “Camelo”, é descrito no guia como “um estabelecimento familiar que, apesar da sua localização numa localidade transitória, está quase sempre cheio”. E onde “elaboram uma cozinha minhota de qualidade comprovada, pois possuem o seu próprio viveiro de mariscos, um aquário para lampreias, uma boa secção de carnes e até um menu vegetariano dentro da carta”.

A discrição do guia, termina: “Um conselho? Por favor, não perca… os pratos de lampreia na temporada!”. António Camelo, regozija-se com as já sete distinções, e brinca: “Prazer, prazer era a estrela. Quem é que não gostava de ter uma estrela Michelin?”.