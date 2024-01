Café Príncipe Real, em Lisboa, dá palco a 10 chefs “emergentes”

Uma dezena de chefs considerados “talentos emergentes” vão cozinhar pratos da própria autoria no Café Príncipe Real, a convite do chef residente Jorge Fernandes, no hotel Memmo Príncipe Real. Os almoços e jantares da segunda edição do “Unforgettable Chefs” arrancam dia 16 de janeiro e estendem-se até 24 de maio.



David Proença, Tomás Pereira, Nuno Seixas, Sebastião Vasconcelos, Marta Nunes, Tiago Silva e Constança Mourão, André Morais, Sérgio Carola, Francisco Martins e Frederico da Costa Pinto são os chefs que vão cozinhar, temporariamente, no Café Príncipe Real, durante a segunda edição do “Unforgettable Chefs”, organizada pelo hotel Memmo Príncipe Real. A iniciativa decorre de 16 de janeiro a 24 de maio, com almoços e jantares.

“Tal como na primeira edição [que decorreu entre abril e junho de 2023], a nossa ideia é dar palco aos jovens chefs e uma oportunidade de cozinharem e apresentarem o que fazem de melhor. A maioria deles tem cargos de chefia nos locais onde trabalha e por isso acredito que vão ser eles os próximos chefs do futuro”, explica à “Evasões” o chef executivo dos hotéis Memmo, Jorge Fernandes, que assume aqui o papel de anfitrião.

Os chefs têm idades entre os “24, 25 e os 33 anos”, diz ainda, e formam um naipe repleto de estreias absolutas no “Unforgettable Chefs”. “Pela primeira vez, vamos ter uma mulher como chef convidada – a Marta Nunes, do Boubou’s -; um casal – o Tiago Silva, souschef do Sublime Comporta e a Constança Mourão, chef de pastelaria do Sublime; e um sushiman, o Francisco Martins, que vai fazer sushi pela primeira vez no restaurante”.

Jorge Fernandes desafiou os profissionais a elaborarem duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas e deu-lhes “carta branca” no processo criativo, ajustando um ou outro pormenor. Todos os pratos integram um menu em paralelo à carta habitual do restaurante e podem ser pedidos individualmente, em articulação com qualquer outro prato. Os almoços e jantares decorrem de terça a sexta, dois dias para cada chef.

David Proença (chef do hotel Sines Sea View, em Sines), e Tomás Pereira (Thecooklabproject, em Lisboa) são quem faz a estreia da cozinha partilhada do Café Príncipe Real, apresentando as suas propostas nos dias 16 e 17 e 18 e 19 de janeiro, respetivamente. Os respetivos menus, assim como todas as datas, vão sendo oportunamente anunciados em publicações na página de Instagram do hotel Memmo Príncipe Real.