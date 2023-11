Café Príncipe Real aquece inverno com novo menu de pratos de arroz

Seis pratos de arroz compõem o novíssimo menu “Arroz e Tradição” do restaurante Café Príncipe Real, no hotel Memmo Príncipe Real, em Lisboa. As receitas têm a mão do chef executivo Jorge Fernandes e cada arroz é servido num tacho de barro negro tradicional de Bisalhães, Património Cultural Imaterial da Humanidade, pela UNESCO.



Arroz de polvo com tentáculos fritos, arroz de fumeiro com paletilha (mão de cabrito), arroz de cozido à portuguesa com cachaço de porco e arroz de carabineiro de Sagres são alguns dos arrozes que integram o menu “Arroz e Tradição”, lançado recentemente aos domingos no restaurante Café Príncipe Real, aberto a não-hóspedes no hotel Memmo Príncipe Real.

“A ideia foi termos um menu diferente para os almoços de domingo. Pensámos no cozido à portuguesa, que muitos espaços já têm, mas como queríamos algo diferente decidimos criar este menu de arrozes, já que Portugal tem uma cultura tão rica em pratos de arroz”, justifica o chef executivo Jorge Fernandes à “Evasões”. Daí nasceram as seis receitas disponíveis, confecionadas com arroz das variedades Carolino e Bomba, produzidos em Alcácer do Sal.

Fornecidas pelo produtor Rice Crafters – a marca própria do Agrupamento de Produtores de Arroz do Vale do Sado (APARROZ) -, cada uma delas tem características únicas que ditam a sua adequabilidade a cada receita. “O Carolino é ótimo para os arrozes caldosos porque mantém a sua cremosidade natural, e o Bomba usamos nos arrozes secos por ter um bago mais rijo e firme”, explica o chef, que procurou respeitar ao máximo as receitas tradicionais.

Entre os arrozes secos encontram-se arroz de polvo com tentáculos fritos; arroz de fumeiro com paletilha de cabrito (o único para duas pessoas); e arroz de cozido com cachaço de porco. Já entre os caldosos pode-se provar arroz de carabineiro; arroz de Pica no Chão (forma típica da zona de Braga que nomeia o arroz de cabidela); e arroz de lingueirão à Bulhão Pato. Todos são servidos em tachos de barro negro de Bisalhães, em Vila Real.

A intenção do chef Jorge Fernandes é manter o menu Arroz e Tradição em vigor enquanto houver tempo frio. O arroz de cabidela tem sido um dos mais pedidos. Os seis pratos, com valores a partir dos 24 euros, podem ser pedidos todos os domingos ao almoço, entre as 12h30 e as 15h30.