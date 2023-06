Brunch e música na esplanada do Sarcastic, no centro do Porto

Um brunch nas tarde de sábado, com comida à descrição e música dada por bandas ou DJ, na discreta e mutante esplanada Garden Air, são as propostas mais recentes deste restaurante-bar na Rua dos Bragas. Os domingos são preenchidos com sunsets e não faltam cocktails e sobremesas vistosos.

A esplanada do Sarcastic é uma espécie de segredo no centro do Porto. Quem passa na Rua dos Bragas não a vê e mesmo entrando neste restaurante-bar, um projeto de Flávio Duarte e Hugo Ferreira, é preciso percorrer todo o espaço e subir umas escadas para alcançar aquele terraço elevado com quase 500 m2 chamado Garden Air.

O espaço abriu há um ano e é camaleónico, no sentido em que a disposição dos guarda-sóis, das espreguiçadeiras, das mesas e das cadeiras, se adapta aos eventos que recebe, sejam privados ou organizados pelo Sarcastic, como é o caso do brunch ao sábado, lançado no mês passado e com um nome de inclinação espiritual: é um Holy Brunch.

A refeição, que está sempre dependente das condições meteorológicas, arranca às 13.30 horas e estende-se até às 16, com comida à discrição – as bebidas são à parte – e música dada por bandas ou DJ; o próximo capítulo, sábado 3, conta com o DJ Paulo de Assis. Numa mesa grande colocada no centro da esplanada, o brunch é servido em modo bufete e contempla opções como mini croissants com queijo e fiambre, iogurte grego com granola e mel, fruta, pão, ovos mexidos, salgadinhos, salada fria, guacamole com nachos, brusqueta de pêra com stracciatella, brusqueta de salmão fumado com queijo Philadelphia, pizas e tacos de carne picada com lima. Há ainda duas propostas doces, sendo elas o brownie de chocolate com frutas e xarope de frutos vermelhos e bolo de cenoura.

Ao domingo, também é dia de festa com os sunsets, das 16 às 22 horas. Ao jantar é a carta do restaurante que vigora, com pizas, massas, saladas e uma francesinha, recheada com bife de alcatra, bacon e salsicha picante. Para acompanhar, há sangria e cocktails, sendo o Baby Yoda um dos mais fotogénicos. Servido num copo com a cara do personagem da saga “Star wars”, o preparado junta vodca, água de coco, lichia, manga e especiarias.

Vale a pena provar: Camping Fire

Esta vistosa sobremesa é a mais pedida e não sai da carta. Trata-se de uma tábua que chega à mesa com uma minúscula “fogueira” onde os clientes podem tostar marshmallows e fruta e mergulhá- -los em ganache de chocolate.