Brunch do Marriott traz ritmos da Bossa Nova, com novo menu

O restaurante Citrus, no Lisbon Marriott Hotel, em Lisboa, estreou um novo brunch Bossa Nova com direito a buffet e clássicos brasileiros interpretados ao vivo por voz e violão. A oferta vai ter lugar todos os fins de semana, até 21 de maio.



Perto da uma da tarde é grande a agitação de pessoas na sala do restaurante Citrus, comunicante com o amplo jardim do Lisbon Marriott Hotel, próximo da Praça de Espanha. É a estreia do novo menu do brunch Bossa Nova, que estará disponível todos os fins de semana até ao dia 21 de maio. Depois estreará um novo pool brunch, mas até lá, o chef Dominic Smart só levanta uma ponta do véu.

“Quero esperar pelo verão. Esse sim, será mais tropical, inspirado em Miami. Para este, tentei compor um buffet equilibrado entre receitas tradicionais e outras mais internacionais, como a shakshuka, de influência do Médio Oriente. Também tem várias propostas vegetarianas e veganas, porque cada vez mais as pessoas procuram comer saudável”, justifica o chef executivo à “Evasões”.

Neste formato, o brunch conta com uma variedade de pães artesanais e iogurtes, frutas frescas cortadas, seleção de queijos locais e internacionais, estação de cozinha ao vivo e outras de pratos frios, quentes e de sobremesas. À chegada, os clientes recebem uma “batida tropical” de boas-vindas composta por cachaça, água de coco, manga e maracujá, em sintonia com o repertório brasileiro.

Entre a oferta destacam-se as saladas e charcutaria local e internacional; pastéis de espargos e presunto; bruschetta de creme de cogumelos; cocktail de marisco; sopa picante de cenoura e lentilha; shakshuka; ovos mexidos com salsa; supremo de frango recheado com ricota e espinafres; e bacalhau com couve-flor e chouriço mornay, por exemplo.

No capítulo dos pratos quentes, a estação de cozinha ao vivo terá uma oferta rotativa. Nas próximas semanas haverá ovos benedict (2ª semana); costelinha de vaca assada com creme de rábano (3ª semana); ovo mexido e muffin de salmão fumado com molho holandês (4ª semana); e paleta de porco assada com mostarda pommery (5ª semana).

Mousse de chocolate com ginja; mil-folhas de pastel de nata; bolo de cenoura com cobertura de queijo de limão; cheesecake de morango; mini-pudim de pão e manteiga com cobertura de merengue; pêssego melba e panna cotta; fonte de chocolate com frutas frescas e marshmallow; e pastelaria francesa e dinamarquesa são os componentes da secção de sobremesas.

Das 13h às 15h, o dueto André Marques (violão) e Daniela Mendes (voz) interpreta, ao vivo, temas conhecidos do cancioneiro brasileiro. O brunch custa 44 euros por pessoa com bebida de boas-vindas, sumos, águas e café incluídos (as crianças até aos quatro anos não pagam e dos cinco aos dez pagam metade). As reservas podem ser feitas através dos contactos 217235400 e [email protected]