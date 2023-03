Braga: churrasco premium e doces caseiros na Steakhouse Churrasqueira Nacional

A experiência da família Nogueira nas carnes grelhadas chegou ao Minho, com um restaurante que se diz churrasqueira mas é mais do que isso: uma steakhouse de estilo industrial e com sobremesas gulosas.

A intenção foi “criar um novo conceito de churrasco, com uma relação preço/qualidade excelente, e que fosse diferenciador”, diz Ivo Nogueira, fundador da Churrasqueira Nacional, a primeira incursão do grupo Central do Churrasco em Braga. A família Nogueira leva três décadas no ramo, com uma primeira casa aberta em S. Mamede de Infesta, a que se seguiram espaços em Rio Tinto, Maia e Matosinhos. Entretanto, os irmãos Ivo e Henrique lançaram-se com os restaurantes Nogueira’s, no Porto e em Lisboa, que se tornaram referência das carnes grelhadas. A Churrasqueira Nacional combina o take-away com o serviço de sala. “Acho que faltava este tipo de restaurantes de carne em Braga, restaurantes”, justifica o empresário.

Além dos grelhados, há pratos pouco comuns numa churrasqueira tradicional, como os ovos rotos, as bolinhas de alheira ou a burrata de búfala com pesto, e snacks como o hambúrguer de frango ou o prego de alcatra em bolo do caco. Também se acena à cozinha tradicional – bacalhau à Braga, bacalhau assado com batata a murro e polvo à lagareiro – e há elementos americanizados, como asinhas de frango e o sistema de refill das bebidas.

A par do frango de churrasco – que leva um molho especial -, e dando o devido protagonismo às carnes na grelha, a oferta contempla diversos cortes de carne de porco (costelinhas e secretos de porco ibérico) e vaca (da maminha ao tomahawk). A proposta mais popular é o Misto Premium, uma generosa travessa de carnes grelhadas (para quatro pessoas) com costela de vitela, medalhões, picanha da Argentina, Black Angus da Irlanda, bacon e chouriço. Quem quiser acompanhamentos pode pedir legumes assados, puré trufado, batata gratinada com bacon, feijão preto, farofa.

A sala, ampla e de estilo industrial, elegante e acolhedora, convida a prolongar a visita até à sobremesa. Além da mousse de lima, mais leve e fresca, o ex-líbris da casa é o crepe com gelado de cheesecake e coulis de frutos vermelhos, uma receita confecionada pela mãe de Ivo e que também se encontra nos restaurantes Nogueira’s, sob o apropriado nome de Crepe da Mamã.