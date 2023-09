Botequim à Brasileira: para “matar a fome de Brasil”, em Gaia

O Botequim à Brasileira é um sítio de convívio que quer dar a conhecer os sabores do Brasil e servir de ponto de encontro da diáspora brasileira.

Quando Edson Santos Soares completou 50 anos, quis mudar de vida. Cansado da área do marketing, em que trabalhava, decidiu: “vou fazer o que quero”. E o que queria era mudar-se de São Paulo para o Porto e apostar na restauração. Já conhecia bem a cidade. Desde 2014 que visitou várias vezes a Invicta, já com o propósito de se instalar com a família.

Mas foi do outro lado do rio, em Vila Nova de Gaia, que descobriu um sítio que gostaria de explorar: o Mercado Beira Rio. Este, recuperado em em 2017 tinha já várias propostas gastronómicas, mas, como diz Edson, “faltava o tempero brasileiro”. Neto de um português da Anadia, Edson admite que a gastronomia sempre foi importante na sua família. Já em Portugal, o filho e também sócio do Botequim à Brasileira, Pedro, fez o curso de cozinha na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. “Aprendi a cozinhar em pequeno e tenho paixão pela cozinha, mas precisava de aprender as técnicas”, admite.





Assim nasceu este projeto familiar que quer remeter para a cozinha de afetos brasileira e para os espaços de convívio tão típicos daquele país. “O botequim é um espaço de tertúlia informal, onde os amigos se juntam ao final do dia para porem conversa em dia”, conta Edson. É esse ambiente que promovem no seu Botequim, com muitos sabores tradicionais no cardápio, como a feijoada, com feijão preto, carnes, farofa, couve e arroz, pastéis de feira (recheados de carne ou queijo), coxinhas, pão de queijo ou dadinhos de tapioca.

“Recebemos muitos brasileiros que estão a viver em países europeus e que não têm acesso a esta comida lá”, conta Edson. Aqui, podem “matar a fome de Brasil”.