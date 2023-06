Black Pavilion, uma nova varanda panorâmica sobre Lisboa

No novo Black Pavilion, a cozinha de conforto e descomplicada dos chefs Vítor Matos e Francisco Quintas harmoniza com a vista panorâmica sobre a capital.

Chama-se Black Pavilion mas tem na luminosidade natural, que entra sem timidez no bloco envidraçado que serve de sala interior, um dos seus trunfos. Além de um jardim de inverno, conta com um terraço amplo onde as vistas desafogadas sobre a capital se fazem de vários ângulos, espreitando-se o Tejo, o Miradouro de S. Pedro de Alcântara e a Baixa Pombalina.

Esta nova varanda sobre a cidade faz parte da atual renovação do Torel Palace Lisboa, uma década depois do boutique hotel se ter dado a conhecer, e que passará também pelo aumento da capacidade no alojamento. A versatilidade é aqui palavra-chave, já que permite almoços, jantares ou petiscos e bebidas entre refeições, sem pressas, como pedem os dias longos e quentes.

Na cozinha a quatro mãos, liderada por Vítor Matos (chef consultor, responsável pela estrela Michelin do portuense Antiqvvm) e Francisco Quintas (chef residente), impera uma cozinha “descontraída, descomplicada, mas com muito sabor”, explica Quintas, jovem natural de Coimbra que já passou por casas estreladas por cá e lá fora. “Partimos de um bom produto para criar pratos de conforto numa versão mais simples, mas sempre consensual”, acrescenta Matos.

O salmão fumado e caviar com creme frâiche e funcho (22 euros); a tosta de sapateira e guacamole, em pão de massa-mãe (19 euros); os tomates-cereja marinados em balsâmico, com burrata, pinhão e pesto (14,5 euros); e as vieiras com presunto alentejano, Brás de espargos e torresmos (22 euros) são entradas que trazem frescura e equilíbrio entre a inspiração portuguesa e internacional.

Outros destaques são o bacalhau pil-pil com grão de bico (22 euros) e o bife do lombo da casa (20 euros/125gr), com quatro molhos à escolha: pimenta, mostarda, cervejeiro e cogumelos. O brioche fermentado a quatro horas, com xarope e gelado de baunilha (9,5 euros), ajuda a criar um doce final. Além do longo leque de referências vínicas, destilados e infusões, destaque para a secção de cocktails clássicos, onde não faltam os protagonistas da mixologia mundial.

Vale a pena provar: o mar no prato

O cremoso arroz de tamboril e camarão (25,5 euros), uma das homenagens da carta à cozinha de mar, é um dos pratos que vale a pena provar.