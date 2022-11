Bacalhau e seus derivados, caras e línguas, em 17 restaurantes de Ílhavo

A inspiração atraca-se aos sabores da cozinha dos navios bacalhoeiros, que chegavam a estar meio ano em alto mar. “Gastronomia de Bordo” volta a decalcar pratos com história em Ílhavo, de 29 de novembro a 11 de dezembro.

A pesca de bacalhau e Ílhavo são inseparáveis na longa e rica história dos navios bacalhoeiros que partiam para os mares do Norte. Nessas viagens, cozinhava-se a bordo comida de conforto para fintar o cansaço e suavizar as saudades de casa. Nesses dias, os cozinheiros usavam o que havia mais à mão, o bacalhau, de uma ponta à outra, tudo aproveitado, nada desperdiçado. A homenagem às tradições, aos cozinheiros dos navios, e aos pescadores do concelho de Ílhavo, volta a estar na linha da frente da iniciativa “Gastronomia de Bordo”. Pela quinta vez, mostra-se o que brilha no prato, o bacalhau e seus derivados. De 29 de novembro a 11 de dezembro, durante 13 dias consecutivos, 17 restaurantes põem à mesa um menu especial.

Cada restaurante interpreta essa gastronomia servida em alto mar com pelo menos três entradas ou pratos de bacalhau e seus derivados que são, na verdade, petiscos bastante apreciados. Tempura de línguas de bacalhau, pataniscas, ceviche de bacalhau, montaditos de bacalhau e salada de ovas são algumas das entradas propostas. Lombo de bacalhau com risoto de línguas, ensopado de caras, tiburnada de bacalhau e bacalhau com crosta de alheira entram nas opções dos pratos principais. Tudo se come do bacalhau, caras, línguas, samos, espinhas. As experiências gastronómicas são para uma ou duas pessoas e os preços variam.

Senhoras e senhores, o bacalhau é então, e por razões óbvias, rei e senhor em restaurantes que vasculham no passado para enaltecer a riqueza de uma região associada à pesca desse peixe do Atlântico, também símbolo de um país. “Gastronomia de Bordo” é abraçada por 17 espaços de restauração ilhavenses: A Praia do Tubarão, Bela Ria, Bronze Sea Food & Lounge Bar, Casa Velha – Hotel Ílhavo Plaza, Costa do Sal Hotel, Dona Mena, MarAdentro, Vista Alegre, Canastra do Fidalgo, Clube de Vela, Duna do Meio, Estrela do Mar, Marisqueira da Barra, O Gafanhoto, O Navegante, Tábua da Ria, Salsus.

A história não se apaga e jamais adormecerá. “Nestas duras campanhas de pesca, que chegavam a demorar seis meses, os cozinheiros atenuavam o cansaço e as saudades da família com refeições reconfortantes, como a chora, uma sopa preparada com cabeças de bacalhau frescas, e o feijão assado, entre outros pratos que incluíam as partes então consideradas ‘menos nobres’ do bacalhau – as caras, as línguas, os samos e as espinhas”, recorda a Câmara de Ílhavo, que organiza a iniciativa.

Durante cinco dias do “Gastronomia de Bordo”, o município é palco do Leme – Festival de Circo Contemporâneo, que terá lugar em Ílhavo, Gafanha da Nazaré e Vista Alegre, de 30 de novembro a 4 de dezembro. Cinco dias de festa em que gastronomia e cultura estão em destaque em simultâneo.