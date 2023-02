As tartes de queijo do Say Cheesecake & Co. instalaram-se na Rua do Almada

As tartes de queijo de estilo novaiorquino da Say Cheesecake & Co. ganharam uma nova casa, na Rua do Almada, onde convivem com almoços, servidos à semana, e brunch, ao fim de semana.

Após nove meses a funcionar no interior de uma loja portuense de roupa em segunda mão, a Say Cheesecake & Co. estreou-se a solo na Rua do Almada. O espaço deixado pela Miss Pavlova, que se mudou para a Ribeira, acabou por ser o ideal para Mila Araújo, que não só ambicionava um espaço seu como precisava de uma cozinha maior para dar resposta às encomendas. No início de dezembro de 2022, a cafetaria especializada em cheesecake de estilo nova-iorquino abriu as portas, com várias novidades. Além dos bolos que deram fama à marca, agora a Say Cheesecake & Co também apresenta brunch ao sábado e ao domingo. “Gosto muito da ideia do prato grande, cheio de comida”, diz Mila, fazendo saber que há dois menus, um deles vegan. Não faltam torradas, pasta de abacate, sumo do dia, produtos de cafetaria e cheesecake – tradicional e vegano. Mimosas também as há, à parte.

Outra novidade são os almoços, de terça a sábado. Além das cinco tostas, como a de salmão fumado, a caprese, ou a vegan, Mila prepara um prato por dia, que pode ser cheesecake salgado – em vez da tradicional quiche -, canelones, lasanha ou outras receitas de forno, que a responsável procura confecionar de forma equilibrada, admitindo ser “apaixonada pela construção do sabor com tempero ou especiaria”. Para acompanhar, há agora cervejas artesanais da lisboeta Oitava Colina e da portuense OPO 74.

As tartes de queijo continuam a ser as estrelas da casa, havendo dez opções por dia, como cheesecake de pistácio, de frutos vermelhos, de mirtilos com vinho do Porto, ou basco, sem base de bolacha, caramelizado no topo e com uma porção de queijo azul que lhe fornece um sabor intenso. Gulodices para provar no interior ou na esplanada coberta, preenchida por louça vintage e mobiliário em segunda mão. “Tenho muita louça Bavária, chinesa e Limoges, vinda de França, Países Baixos, Itália e Espanha.” A estas peças vão juntar-se exposições de artistas e pop-ups de outros projetos.