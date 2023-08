As novidades do festival Viagem Medieval, em Santa Maria da Feira

Há novos pratos na Viagem Medieval e cerveja servida por monges num pequeno “mosteiro”. De 2 a 13 de agosto, revive-se o reinado de D. João I no centro histórico de Santa Maria da Feira.

Três anos de interregno e os restaurantes estão de volta ao recinto da Viagem Medieval em Terra de Santa Maria com novidades gastronómicas, sabores e aromas da época, de 2 a 13 de agosto. Pela primeira vez, a Casa do Moinho transforma-se em restaurante com o nome Adega do Convento. No cardápio, tem bife medieval no centeio. Uma fatia generosa de pão de centeio serve de base a um bife de novilho com camarões por cima. O prato é acompanhado por pimentos variados e salsa, custa 19 euros, é uma especialidade diária. Aqui também há sopa à lavrador, bochechas de porco preto com castanhas e puré de maçã, cabrito no forno a lenha, manjar de legumes, papas de sarrabulho.

No restaurante Os Cavaleiros, no Largo do Rossio, serve-se cozido medieval ao domingo. As carnes e os fumados vêm dentro de um pão, os legumes e o grão-de-bico são servidos à parte. Ao sábado, há javali com castanhas a 18 euros e a ementa inclui ainda rojões com arroz de passas e salmão grelhado com legumes.

Na gastronomia, oferta não falta. São 20 tabernas, 18 desde as piscinas municipais à Praça dos Choupos, uma na Praça Gaspar Pereira e outra na envolvente do castelo, com várias opções: sopas, porco no espeto, papas, pernil, rojões, pataniscas, chouriço assado na brasa.

E são 56 regatões com salgados, doces e bebidas, distribuídos pelo Largo do Rossio, pelas margens do rio Cáster e junto à Praça do Orfeão, com sangrias, hidromel, ginjinha de Óbidos, crepes, fogaça, regueifa, fitas de carpinteiro recheadas com creme de ovos, bola de bacalhau. Também há novidades nesta zona, focaccias com vários recheios, uma tenda de kebab e o regresso das tulhinhas de Vale de Cambra, esses pastéis de massa fina e estaladiça recheada de doce de ovos. E, pela primeira, a doçaria conventual de Arouca está na Viagem Medieval com as suas morcelas doces, ovos d’ouro, pão de São Bernardo, ovos de pêga, pedras parideiras, coroa rainha e melindres.

Também há estreias na parte líquida. Uma cerveja medieval de cor acastanhada com notas de caramelo e frutos secos e travo a chocolate e café. Uma edição especial servida a preceito, isto é, por monges, num pequeno e improvisado “mosteiro” na Praça do Canastro. A copo a 2,50 euros ou num growler, ou seja, num recipiente próprio para cerveja que se enche no momento e que se pode levar para casa por 15 euros. Uma edição da Super Bock.

Viagem Medieval em Terra de Santa Maria. De 2 a 13 de agosto em Santa Maria da Feira. Preço entrada: 4 a 10 euros. Saiba mais no site oficial.