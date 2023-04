Às claras: o pão-de-ló burguês, feito em Famalicão, leva coroa de merengue

Uma família de doceiros de Famalicão decidiu coroar o pão de ló com uma camada de merengue, para evitar o desperdício de claras. Chamam-lhe pão-de-ló burguês, e há uma versão de chocolate.

Não tem uma história com centenas de anos, tão-pouco uma dezena, mas esta nova invenção ganha tanto pelo sabor como pela eficiência. O pão-de-lóBurguês – chama-se assim por ter nascido num pequeno restaurante no lugar do Burgo, em Landim, Vila Nova de Famalicão – junta à base tradicional, feita essencialmente com gemas de ovo, uma cobertura para a qual são aproveitadas as claras que de outra forma seriam desperdiçadas.

O resultado é uma feliz combinação da massa fofa e leve do pão-de-lóclássico com uma camada de merengue cremoso. “O que fizemos foi juntar tudo numa receita”, simplifica Telmo Garcia, um dos responsáveis pela criação do doce. “Nem é seco nem é húmido. O merengue dá uma textura completamente diferente e confere uma certa humidade também. Para mim, depois de um dia ou dois ainda fica melhor”, acrescenta a mãe Ana Maria Ferreira, também ao leme do projeto.

Hoje, o pão-de-ló Burguês já se encontra na carta de sobremesas de vários restaurantes de norte a sul do país e em lojas especializadas, incluindo a mercearia Burguês, aberta em 2021, no centro de Famalicão, e que é também a unidade de produção do doce. Além da receita original também já existe uma versão de chocolate e durante o período pascal, ambas estão disponíveis em dois tamanhos: 1,2 kg, 600 gr.

Compotas, bolachas, azeites, licores, chás, conservas, queijos e enchidos, na sua maioria de produção artesanal, e grande parte de origem local, complementam a oferta da loja. Em breve, vai juntar-se ao portfólio outra criação doce: as tostas de pão-de-ló, simples ou com flor de sal. “Também é uma forma de evitarmos o desperdício do pão-de-ló”, realça Ana Maria, e alerta: “são viciantes”.

Cabazes personalizados

A pedido, são criados cabazes personalizados, que combinam o pão-de-ló Burguês com outros produtos para compor a mesa de Páscoa, ou para oferecer. “O cliente escolhe o que quer colocar”, diz Ana Maria, mas deixa a sugestão: “fica bem com um bom queijo, umas amêndoas, uma garrafa de vinho rosé ou espumante, ou até vinho do Porto”.