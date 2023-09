Arroz do Baixo Mondego em destaque na carta do restaurante Olaias, na Figueira da Foz

O “arroz de alta qualidade” produzido na região é o protagonista neste restaurante inserido no Centro de Artes e Espetáculos.

São mais de metade os pratos com arroz listados na carta do Olaias, instalado no Centro de Artes e Espetáculos (CAE). Estando na região dele, ou seja, o Baixo Mondego, a escolha revelou-se imediata para Pedro Ferreira, sommelier e responsável pelo projeto, e para Mónica Gomes, a chef do espaço, que lhe gaba a versatilidade do cereal. “Tanto dá para fazer arroz caldoso como seco. Aguenta tudo, tem uma qualidade excelente e um aroma fantástico”.

Ao restaurante, os grãos chegam da empresa Arroz da Ereira e da Quinta do Seminário para dar corpo a pratos como arroz Carolino do Mondego caldoso de peixe, de forno de polvo, ou caldoso de carabineiro. O caldoso de peixe é já uma referência, estando na carta desde a abertura do espaço. É preparado com corvina, pregado ou garoupa, dependendo daquilo que a chef encontra na lota, e parte do sabor é conferido por um caldo lento à base de espinhas e cabeça. Especiarias como a curcuma dão-lhe maior complexidade.