Aqui às 5: de uma casa de chá nasceu um espaço de refeições saudáveis e em conta

Duas colegas de trabalho decidiram largar o emprego numa cadeia de comida rápida para se lançarem num projeto saudável - o Aqui às 5. A casa de chá rapidamente cresceu e, hoje, o almoço é a hora mais concorrida.

A ideia era ser um espaço acolhedor de casa de chá. Uma vasta variedade de infusões e uns bolos caseiros (saudáveis, claro) eram o objetivo das duas colegas bracarenses que se juntaram para abrir a Aqui às 5.

Era 2017. Apesar de localizado numa área habitacional da cidade dos arcebispos, a pequena loja do número 21 da Rua Quinta de Cabanas chamou a atenção de Vera Costa e Carina Silva. Os bolos caseiros foram conquistando clientela, que ia sugerindo isto e aquilo para o espaço ou para a própria carta. Abertas às sugestões que iam aparecendo, a dupla de empresárias decidiu fazer crescer o menu – e o espaço, já que, passado apenas um ano da abertura, estavam em remodelações.

Mas voltemos à comida. O brunch apareceu com essa leva de mudanças. E nunca mais saiu. Foi também com ele que a casa ganhou mais fama, chegando até a ser referida como “aquele brunch de Braga”. Mudanças aqui e ali, o brunch está atualmente disponível durante todo o dia por 9 euros. E é dos que satisfaz, já que é constituído por seis elementos: duas bebidas, ovos, torrada, taça com iogurte e panquecas. Tudo personalizável.

Ainda que a estrela da casa seja o famoso menu de brunch, é ao almoço que a Aqui às 5 tem conquistado, agora, a clientela. Há hambúrgueres, opções de carne ou vegetarianas, e papas de aveia que fazem as delícias de quem se tem surpreendido com a oferta vasta do espaço. Mas a grande vencedora tem sido a tosta de bacon e abacate, elogiada repetidamente por quem a experimenta, identifica Vera Costa.

Todos os elementos da carta, conta a responsável, são pensados pela equipa de nove funcionários. “É à base da tentativa e erro.” As panquecas, por exemplo, já sofreram alterações ao longo destes cinco anos, apresentando, neste momento, uma textura fofa, mas fina. “Andei por vários espaços da cidade e arredores a provar as panquecas para conseguir perceber qual o tipo que mais me agrada”, diz. Agora, está contente.

Recordando a abertura e o ano de 2017, nunca imaginou que, hoje, a Aqui às 5 fosse um espaço tão concorrido na cidade. Vera e a sócia trabalhavam juntas numa cadeia de comida rápida. Mais de uma década como colegas de trabalho fez com que partilhassem sonhos e ambições. Um deles, em comum: abrir um espaço de restauração próprio. E o sonho nasceu.

Para o futuro, Vera Costa fala de novas remodelações no espaço e novos elementos para a carta. Para já estão a aproveitar esta vaga de procura pelo espaço durante o almoço – é que agora não precisa de ser Aqui às 5, mas sim a qualquer hora do dia.

Ementa

Preço médio à carta: 6 euros

Especialidades: Tosta de bacon e abacate, hambúrgueres e panquecas

Bebidas: Latte de caramelo e chás variados

Brunch: Sumo de laranja, ovos mexidos, torrada, mini taça, 2 panquecas e bebida quente: 9 euros