Amigos à mesa numa homenagem à terra, em Esposende

Encabrado é um espaço de vinhos, cerveja e tapas em São Paio de Antas que aproveitou o espaço de um antigo café típico de aldeia. O negócio pretende promover a vida na localidade, agregando quem ali vive e forasteiros.

O ideal é chegar a São Paio de Antas à boleia, porque, depois de entrar no número 84 da Rua do Monte, a ideia é mesmo sair “encabrado”. A expressão é um regionalismo para dizer “ficar bêbado” e é também o que dá nome a este novo espaço de bebidas e “aconchegos de barriga” (já lá iremos) em Esposende.

Apesar de a localização poder levar a imaginar um qualquer café ou bar na marginal, não se poderia estar mais enganado. “Aqui estamos na aldeia e temos muito orgulho disso”, explica João Passos, um dos fundadores e sócios do Encabrado, juntamente com o amigo Hélder Lima. Da costa à tal “aldeia”, o caminho faz-se rápido. Em menos de dez minutos de carro chegamos ao centro de São Paio de Antas. Como se quer numa aldeia minhota, há a igreja e até um menir, que é uma das referências à vila escondidas na decoração). De resto, é um intrincado de ruas de habitação, no meio das quais, discreto, se esconde este espaço.

À entrada do Encabrado não há grandes placas ou vidraças chamativas. Há uma esplanada acolhedora, em madeira escura, que sobressai do rés-do-chão de uma casa. João Passos conta a história do sítio: “Aqui era um café típico de aldeia, onde todas as pessoas se reuniam”. Era, aliás, o café da infância e adolescência dos dois sócios e amigos.





E, como forma de homenagear a terra onde cresceram, não escreveram uma carta de amor, mas compuseram uma carta de “vinhos, cervejas e outros nutrientes”, como refere o lema da casa, para celebrar a vida na freguesia.

O espaço abriu em agosto e “tem tido boa aceitação”, conta Hélder Lima. “Quisemos alterar o espaço e dar-lhe uma identidade própria para conseguir trazer gente de fora da terra.” Mas é também para “as gentes da terra” que o espaço está aberto – e “o encontro de gerações” até agora conseguido tem animados os sócios. Mas nem só sobre eles reza a história, uma vez que o objetivo, avança João Passos, “é convidar os clientes a experimentar os restaurantes, o rio, os desportos e as atividades da terra. Queremos ser apenas um ponto de passagem numa rota por Antas”.

Os tais “aconchegos de barriga”, como carinhosamente lhes chama Hélder Lima e que vão da tábua de enchidos aos ovos rotos, são pensados para acompanhar o forte da casa: os vinhos e cervejas. Para quem preferir, há também cocktails e opções sem álcool. Tal como numa verdadeira homenagem à terra, não podiam faltar os sabores locais – além de cerveja portuguesa, o vinho verde, típico da região, é uma das apostas.