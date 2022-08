Almoços ao ar livre e mergulhos na piscina, em Cascais

Depois do "Pool Brunch", o "Pool&Tapas". Assim se chama o novo programa do Sheraton Cascais Resort, junto à Quinta da Marinha. Envolve uma refeição ao ar livre e banhos de piscina, e está em vigor à quarta e à sexta, entre as 12h30 e as 15h30.

O almoço fica ao cuidado do restaurante Glass Terrace, que providencia um menu especial, assente em cinco petiscos e complementado com vinho, sumo ou água. Ostras com sumo de lima e tabasco, camarão panado, taco de corvina com malagueta e coentros, mini tártaro de salmão e abacate e asinhas de frango com molho barbecue e raspas de lima são as propostas, a rematar com um doce: ananás grelhado com lima.

O programa Pool&Tapas, que inclui acesso à piscina após a refeição, foi pensado especialmente para adultos, tendo um custo de 49 euros por pessoa. Recomenda-se reserva através do site, por e-mail ([email protected]) ou telefone (214 829 100).





O Sheraton Cascais Resort é um hotel de luxo, a um par de quilómetros da Praia do Guincho, com 156 quartos e suítes de diferentes tipologias. Além de restaurantes, bares e piscinas, tem jardins, ginásio, spa e um espaço dirigido às crianças. Está rodeado, também, por campos de golfe.