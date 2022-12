Semente: alimentação macrobiótica nas cavalariças de um palacete, em Braga

O Semente - art, coffee & plant based food, em Braga, abriu com o propósito de alargar a oferta de almoço de um primeiro espaço já existente na cidade. Mãe e filha estão à frente do projeto.

Saídos da estação de comboios de Braga em direção ao centro da cidade, abre-se à direita do caminho o Campo das Hortas. Majestosa, chama a atenção a Casa Grande, um edifício grandemente trabalhado, com mais de três séculos. Não nos propuséssemos a explorar um dos cantos, e não encontrávamos uma agradável esplanada que nos convida a entrar na cavalariça do palacete, onde Sara Lemos, de 32 anos, nos recebe.

Aqui, fundido com o espaço original da adega, encontramos o segundo Semente. O primeiro abriu já em 2005, também na cidade dos arcebispos, com a componente de loja de produtos sustentáveis e locais e cursos de macrobiótica. O art, coffee & plant based instalou-se no local, remodelado com toques coloridos e contemporâneos pensados pela dona do espaço, em 2018, com o objetivo de alargar a oferta gastronómica.

Além de saudável – para o corpo e o ambiente -, o menu de almoço apresenta-se como uma opção em conta para a carteira. Por 9,5 euros, o buffet é livre, incluindo chá, sopa e prato, que pode ser repetido as vezes desejadas. Há também a opção “mini”, para quem quiser poupar dinheiro ou barriga, por 6,90 euros. As refeições à disposição variam diariamente, por isso, aqui não há lugar para enjoar por repetição.

Para quem preferir dar uma vista de olhos na carta, que se altera consoante a estação do ano, há hambúrgueres, lasanhas ou saladas. Já para os que querem optar por algo mais leve, como um lanche ou um pequeno-almoço, há brunch disponível todos os dias, a partir de 8 euros, panquecas e bolos (sem açúcar ou ovos). A oferta de bebidas quentes, chás e sumos naturais também é ampla.

Este é um espaço vegetariano, mas não só. A ideia do projeto surgiu durante um curso de ioga, ligado ao Instituto de Macrobiótica de Portugal, que Clara Correia, mãe da proprietária e agora também formadora, fazia. E aí assentou o objetivo do espaço: alimentação macrobiótica. Que mais não é do que uma forma de preparar refeições com produtos locais, sazonais e menos processados, respeitando o planeta e as pessoas.

Para o cumprir, o Semente é abastecido com alimentos comprados a produtores de Braga e arredores, certificados pela sua atuação sustentável. Mas também há produção própria de legumes, vindos diretamente de uma horta da família no Gerês. Para quem ficar apaixonado pelos ingredientes utilizados no Semente – art, coffee & plant based, o primeiro espaço, chamado Semente Centro Macrobiótico, disponibiliza para venda alguns, para que a alimentação saudável e sustentável possa ser levada para casa.

Já o nome não poderia assentar melhor. As paredes são preenchidas com arte que torna o espaço acolhedor, a carta está recheada de café pensado e preparado para ser apreciado e a base de plantas, além de fazer referência à alimentação já explicada, reflete-se também no interior do restaurante, onde estamos rodeados de vasos e vasinhos que dão vida ao palacete.

MENU

Buffet livre (sopa, prato e chá): 9,5 euros

Buffet mini (prato pequeno e chá): 6,90 euros