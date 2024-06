Al Quimia, no Algarve, renova menus (e recebe pop-up do Michelin Fifty Seconds)

O restaurante Al Quimia, liderado pelo chef Luís Mourão no resort Epic Sana Algarve, na Praia da Falésia, em Albufeira, lançou recentemente três novos menus de fine-dining inspirados nos elementos água, fogo e terra. Quem estiver no Algarve no fim de semana de 5 e 6 de julho vai poder provar alguns dos pratos num menu especial, conjugado com criações do chef Michelin Rui Silvestre, do restaurante Fifty Seconds.

Ano após ano, o chef executivo Luís Mourão faz questão de renovar os menus de degustação do Al Quimia, o restaurante de fine-dining do resort Epic Sana Algarve que se propõe trazer à mesa uma abordagem contemporânea aos produtos frescos algarvios, sobretudo do mar, mas também da terra. A trilogia de menus lançados esta temporada reflete justamente a inspiração nos quatro elementos, sendo o Água dedicado ao peixe e marisco; o Fogo dedicado às carnes; o Terra uma ode aos vegetais da região; e o Ar aquele que batiza as harmonizações de vinhos.

Os casamentos vínicos, a cargo do sommelier Hugo Ribeiro, são sempre opcionais e acrescem 90 euros por pessoa ao valor dos menus: 110 euros, o Terra; 140 euros, o Fogo; e 160 euros o menu Água. Este é, porventura, o que melhor permite a Luís Mourão mostrar a versatilidade da sua cozinha criativa e delicada, trabalhando com produtos nobres da costa do Algarve, mas não apenas, como o atum de Vila Real de Santo António, o salmonete de Sagres; as ostras da Ria Formosa; ou mesmo a batata-doce de Aljezur, a par de outras matérias-primas da estação.

Qualquer um dos menus inicia com um conjunto de snacks de boas-vindas, os quais o chef vai alterando. Já na maré cheia do menu Água, por exemplo, os clientes podem encontrar criações como cavala em broa de milho com chutney de tomate; mexilhão cozinhado à Bulhão Pato com espuma de algas em concha de pão crocante; ostra da ria com granizado de pepino, caviar e cebola roxa; carpaccio de vieira, espuma e gel de laranja, crocante de batata-doce de Aljezur e pó de algas; e tentáculo de polvo fumado e carabineiro, puré de batata-doce e salada.

No fim de semana de 5 e 6 de julho, o Al Quimia receberá temporariamente o chef Michelin Rui Silvestre para dois jantares a quatro mãos. Serão sete momentos com produtos de luxo – vieira, caviar, lagosta, carabineiro ou pregado -, servidos pelo valor de 260 euros/pessoa (com vinhos) e limitados a 40 lugares. A experiência começará com um cocktail de boas-vindas entre as 19h30 e as 20h e prevê terminar pelas 23h30. As reservas podem ser feitas através do contacto 289 104 300.

O prato de assinatura do chef Luís Mourão reflete, por seu turno, as suas ligações ao Alentejo e combina açorda de coentros e alho com lagosta, amêijoa da Ria Formosa e caldo de açorda. Segue-se um salmonete de Sagres com molho dos próprios fígados, com crocante de tinta de choco e risoto de alga codium e espuma de açafrão. Após um tira-gosto, o chef de pastelaria Fábio Batista leva à mesa uma sobremesa inspirada na mancha de pinheiros que cobre todo o hotel, à base de tarte de agulhas de pinheiro, mousse de pinhões fumada e sorbet de eucalipto.

A experiência no Al Quimia pode decorrer em dois ambientes distintos – ou nas mesas cobertas junto ao relvado, onde o entardecer ganha tons amenos e quentes; ou na sala desenhada pelo arquiteto Nuno Rodrigues, do ateliê de arquitetura Stabörd (o mesmo que desenhou a sala do restaurante Michelin Fifty Seconds no topo da Torre Vasco da Gama, em Lisboa, liderado pelo chef Rui Silvestre). A garrafeira exclusivamente desenhada para o local apresenta um singular sistema giratório, e muito visual, que favorece uma melhor conservação de todas as garrafas.