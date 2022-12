Afonso dos Leitões tem uma nova loja com take-away em Lisboa

O grupo Afonso dos Leitões tem uma nova loja em Lisboa, no bairro de Campo de Ourique, aberta desde 25 de novembro. A principal oferta é o leitão de Negrais assado em forno a lenha.



Refeição no local, takeaway e entrega ao domicílio são os três serviços da nova loja do Afonso dos Leitões no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa. O novo espaço, situado no número 48B da Rua Almeida e Sousa, funciona diariamente das 09h às 20h e tem como oferta principal o famoso leitão de Negrais assado em forno a lenha, assim como outros produtos regionais.

“A nossa nova loja de Campo de Ourique apresenta um ambiente moderno e cuidado, com uma oferta selecionada de leitão e produtos regionais. Além do prato, na vitrine do novo espaço encontra ainda entremeada, lombo, rissóis, empadas, croquetes, tudo preparado com leitão que pode comer por ali ou até levar para casa”, lê-se no website do Afonso dos Leitões.

Em Lisboa, o grupo tem outra loja, na Rua da Junqueira, em Belém, com os mesmos serviços e espaço de refeições. Essa morada junta-se ao restaurante em Santa Eulália, com capacidade para 170 comensais, 200 lugares de estacionamento e parque infantil. A fábrica localiza-se em Negrais (Almargem do Bispo). “Noventa por cento da matéria-prima é produção própria”, diz o grupo, que tem matadouro e instalações frigoríficas próprias e uma frota para distribuir os produtos de norte a sul.

Segundo o Afonso dos Leitões, “a principal diferença entre o Leitão de Negrais e o Leitão da Bairrada (fechado) é a sua confeção, que consiste em levar um golpe ao longo das vértebras para que permaneça aberto e espalmado. Assim como o seu tempero, é o modo como é preparado que faz toda a diferença no seu sabor. O Leitão de Negrais é mais condimentado, é assado na grelha, ao invés do Leitão da Bairrada que é assado no espeto. No Afonso dos leitões, o Leitão de Negrais é assado em forno de lenha”.