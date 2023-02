A Pop Homemade Donuts, em Picoas, tem donuts para todos os gostos

Donuts e bagels: é esta combinação americana que constitui a oferta da Pop Homemade Donuts, entre Picoas e Arroios, em Lisboa. Há sabores para todos os gostos.

O interior da loja lembra uma casa de bonecas decorada em tons pastel e convida a regressar à infância. A ideia foi de Jeremy Boulet, de 39 anos, americano do lado da mãe e francês da parte do pai. “As cidades francesas têm muitas lojas de donuts, tal como os EUA, onde ia comer sempre que visitava os meus avós”, conta à “Evasões” o engenheiro químico que decidiu fundar o próprio negócio. A intenção foi trazer um conceito de donuts “divertidos” que despertasse o lado infantil dos adultos, explica.

No pequeno balcão perfilam-se donuts de até 10 variedades: açucarados apenas; com açúcar e canela; de caramelo salgado com amêndoa laminada; com ganache de chocolate de leite; Oreo com chocolate branco; com glacé de açúcar azul ou rosa com coberturas variadas; e com Nutella, Kinder e Kit Kat; entre outros. Segundo ele, os donuts saem do forno entre uma a duas vezes por dia, consoante a necessidade, e todos os componentes, desde a massa, são produzidos de forma caseira, na loja.

O público que a procura, conta ainda Jeremy Boulet, tem em média entre os 25 e 40 anos e privilegia o horário da tarde para fazer um lanche doce. A ajudar a isso está a esplanada em frente, convidativa em dias de sol. A parelha em estado líquido pode ser feita com as bebidas regulares, mas a Pop Homemade Donuts também vende bubble tea da MyIced!. Os bagels recheados asseguram a devida alternativa salgada, a que também não falta o caraterístico buraco no centro.