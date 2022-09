A nova padaria Belo Farelo, no Porto, tem pão (e decoração) à moda antiga

Numa área residencial pacata da Lapa, João Barros e Luís Igreja abriram uma padaria que sabe a viagem no tempo. Na Belo Farelo, há pão e pastelaria de fermentação lenta e vegana, e uma pequena zona de mercearia.

Um aroma adocicado na Rua Alves Redol leva-nos quase de olhos fechados à Belo Farelo. Ao entrarmos, recebe-nos uma aura vintage, refletida em mobiliário de época, pequenos cartazes alusivos a marcas antigas e filmes clássicos, e até eletrodomésticos de outros tempos, como o frigorífico e a batedeira que ajudam a produzir o pão e pastelaria que ali se vende. Parece que sempre esteve ali, mas esta recente padaria abriu apenas em agosto, pelas mãos de João Barros e Luís Igreja, entusiastas do pão e da decoração à moda antiga. Enquanto trabalha a massa do pão, Luís conta que aquilo que o impulsionou foi o ir buscar aquilo que se fazia antigamente. “Durante séculos fez-se pão recorrendo à massa-mãe”, conta, para logo recordar que houve tempos “que podia não haver mais nada, mas havia pão, e os vizinhos partilhavam uns com os outros”. “Transportar isso para a atualidade é o que acho interessante do ponto de vista social, cultural e até de saúde”. Ali, o desafio, além de incluir fazer pão recorrendo apenas a massa-mãe, longos processos de levedação e farinhas moídas em mó de pedra, passa também por tentar criar produtos veganos saborosos e com um perfil nutricional interessante. Por exemplo, para o Dia das Bruxas, haverá o pão wicca (abóbora, nozes, sultanas douradas e especiarias), o pão black magic (alfarroba, amêndoa, sultanas e pepitas de chocolate preto) ou as monster cookie (com erva-doce, espirulina e pepitas de chocolate preto).





No campo da pastelaria, destaca-se os fofos croissants estilo brioche, à base de farinha de grão de bico, farinha de tremoço e azeite extravirgem português, que têm esgotado todos os dias. Mas há outras gulodices, como pastel de coco, brownie e queijada à moda de Évora, para saborear na companhia de um chá, de uma tisana ou de um café da marca lisboeta Negrita. A Belo Farelo apresenta ainda uma pequena mercearia com produtos da Sotocal, queijos à base de caju, cerveja Cuca, sidras e refrigerantes artesanais, caramelos, gomas veganas e diversos chocolates.