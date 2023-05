A nova Fromagerie Jean, no Porto, é uma ode ao queijo francês

Quando se mudou para o Porto, Jean Hurel trouxe na bagagem um dos ícones gastronómicos da França, o queijo. Na sua fromagerie junta mais de 70 variedades de diferentes regiões. E vinhos, franceses claro.

A loja é pequena, dois corredores que permitem andar entre os queijos de vários tamanhos, formas e cores que preenchem as vitrinas e os vinhos pousados nas prateleiras, a olhar a rua pelas paredes envidraçadas. Mas tem espaço suficiente para acomodar cerca de 70 variedades de queijos franceses – e alguns vindos da Holanda, Alemanha e Suiça -, de diferentes regiões do país, reconhecido mundialmente pela qualidade do seu fromage e dos vinhos. “Temos o melhor queijo do mundo”, defende Jean Hurel, o orgulhoso fundador da primeira queijaria francesa da cidade, instalada na rua Júlio Dinis.

Exemplares de comté, brie, camembert, reblochon, gruyère ou roquefort compõem um catálogo que vai alterando consoante a estação. “No inverno temos mais raclette, e queijos gordos; no verão apostamos mais nos queijos de cabra, mais suaves”, informa Jean. E essa é uma das mais-valias dos queijos franceses. “A variedade é imensa. Mesmo na França não conhecemos todos”, admite. O seu favorito – e um dos que tem conquistado os clientes – é um brie com recheio trufado, com assinatura do premiado fromager e afinador Rodolphe Le Meunier (o seu único fornecedor), com quem Jean fez formação antes de abrir a queijaria.

Mas são os queijos de cabra, diz, o que mais distingue a oferta da sua fromagerie. É o caso do Couronne de Touraine, um queijo de pasta macia, feito com leite de cabra cru, e com um formato invulgar. “Parece um donut”, ri-se Jean. É produzido na região de Tours, onde começou também a viagem deste francês apaixonado pelo Porto.

Foi quando estava ao serviço do Tours FC, como parte da equipa técnica, que Jean conheceu Jorge Costa – então treinador do clube – e o seu adjunto Marco Leite. “Ficamos amigos”, conta. E a convite deles veio conhecer o Porto. Não foi preciso muito tempo até que o francês decidisse ficar. A ideia de abrir uma queijaria partiu de Marco. “Ele adora queijo e disse-me que aqui não havia nenhuma queijaria francesa”, recorda Jean. “A abrir um negócio no Porto só podia ser isto”, assegura.

Além dos queijos, a oferta desta fromagerie completa-se com uma seleção de manteigas artesanais, compotas, e vinhos de várias regiões da França, incluindo Champagne. Jean ajuda a escolher e a compor um cabaz para quem quiser levar para casa um festim de sabores franceses. Afinal, antes de tudo o resto, o que realmente levou Jean ao mundo do queijo foi “o prazer de comer e de partilhar a mesa com amigos”.