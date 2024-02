À Mesa: vem aí um ciclo de eventos gastronómicos inspirados na cozinha algarvia

O Morgado do Quintão - propriedade vitivinícola sediada em Lagoa - acolhe o primeiro almoço da série no dia 24 de fevereiro. A iniciativa tem um caráter mensal e conta com a coordenação do chef Sérgio Gama, que promete uma jornada pelo sabor e história algarvios.

Inspirados pelas receitas familiares que têm sido passadas de geração em geração, os irmãos Filipe e Teresa Caldas de Vasconcellos, proprietários do Morgado do Quintão, abrem a propriedade vitivinícola – na posse da família há mais de dois séculos – a uma série de eventos gastronómicos mensais que pretendem ser “uma partilha e uma homenagem à autenticidade e riqueza da cozinha algarvia”, lê-se em comunicado.

Sob a direção culinária do renomado chef Sérgio Gama, cuja experiência inclui passagens pelo Noma 2.0, em Copenhaga, e o estrelado Ocean, em Lagoa, o ciclo “À Mesa” propõe-se a explorar a diversidade dos ingredientes locais, através de pratos que combinam técnicas contemporâneas com tradições seculares.





O primeiro evento da série acontece já no dia 24 de fevereiro, às 13h, e traz um menu composto por couvert, três entradas, dois pratos principais e sobremesa, que conjuga produtos locais e sazonais numa celebração do Algarve de antigamente. A experiência inclui harmonização com os vinhos do Morgado do Quintão. A propriedade é também um turismo rural com uma vasta oferta de atividades, incluindo visitas e provas de vinhos.

O almoço de abertura do ciclo tem o custo de 85 euros por pessoa e as reservas podem ser feitas através do site do Morgado do Quintão, do contacto telefónico 965202529 ou via email [email protected].