À mesa do novo Vino by Paper Moon, em Albufeira, a viagem faz-se ao sabor do vinho

No Vino by Paper Moon, o novo restaurante do resort W Algarve, o vinho é o cabeça-de-cartaz, com uma garrafeira onde cabem mil referências mundiais. À mesa, a dupla faz-se com cozinha mediterrânica.

Há um ano, o W Algarve tornava-se na estreia da W Hotels, marca do grupo Marriott Internacional com presença em25 países, em Portugal, com a chegada deste resort cinco estrelas a Albufeira. O verão de 2023 traz novas razões para rumar ao hotel que soma mais de 130 amplos quartos e suites, a dois passos de areais algarvios como a Praia do Evaristo, a Praia do Castelo e a Praia da Galé.

Inaugurado em julho, o Vino by Paper Moon é o novo restaurante do resort, juntando-se a outros espaços gastronómicos do W, como o Paper Moon (focado nas cozinhas italiana e mediterrânica) e o Market Kitchen (onde se trabalha o produto nacional e algarvio numa visão contemporânea). No quarto piso do hotel, o novo Vino tem o cálice de Baco como condutor principal, servindo-se de uma garrafeira que soma mais de mil referências vínicas, de oito países, e que se atualizará a ritmo constante (a partir dos dez euros/copo).

As dinâmicas aqui são ecléticas. Além dos jantares, aos finais de tarde é possível vir aqui beber um copo e petiscar ou ter provas vínicas personalizadas com o sommelier portuense Miguel Martins, com três décadas dedicados a hotéis algarvios com casas Michelin, como o Bela Vista Hotel, o Vila Vita Parc e o Vila Joya. A ideia aqui foi criar “uma experiência vínica completa, personalizada e diferente”, com “vinhos com topo o tipo de perfil”, diz Martins, que aqui tem uma boa quota de vinhos nacionais. “Os nossos vinhos estão num nível alto, só não sabemos vendê-lo tão bem como lá fora”, adianta o sommelier.

Na comida, o chef napolitano Ciro Piedimonte aposta nos crus, nos clássicos mediterrânicos e noutras criações mais sazonais (com petiscos e pratos a partir dos 14 euros). Na carta do Vino há propostas como ostras ao natural com vinagre de champanhe; ovos moles com espuma de batata, pão torrado e trufa; lombo de vitela cozido com molho de atum e alcaparras; seleção de mariscos salteados; lírio marinado em vermute; polenta crocante com cogumelos e ervas; robalo com molho de funcho e lima; tártaros; bife da vazia braseado com molho de vinho do Porto; e pão-de-ló com creme de limão. Para provar na sala que alberga 50 comensais, que recebe muita luz natural das largas janelas, ou na varanda com vista panorâmica para o mar e a Serra de Monchique.