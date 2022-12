A Mercearia da Luísa, no Porto, é feita de vinhos, petiscos e pequenos convívios

A dois passos do restaurante o Mundo de Luísa, no Porto, a chef Luísa Santos abriu uma mercearia com seleção de produtos portugueses. Também serve tábuas de queijos e vinho a copo.

Situada perto da Torre dos Clérigos e da Livraria Lello, a Mercearia da Luísa “vende coisas portuguesas”, diz Luísa Santos. Dos bombons de chocolate negro da Avianense aos sortidos de bolachas da Paupério, sem esquecer as conservas de peixe da EPA e uma oferta de congelados para os mais apressados. Ao percorrer as prateleiras, decoradas com peças tradicionais, desde velhas balanças a tinas de alumínio, encontram-se ainda compotas St. Dalfour e Fonte das Pias – Gourmet.

Entre o que é tipicamente português, também se vende mel e o Azeite de Perdição, da Família Silva Branco, obtido dos socalcos do Douro, de um olival de bordadura e das variedades de azeitona Cobrançosa, Cordovil, Madural e Verdeal Trasmontana.

Da garrafeira, Luísa Santos destaca toda a gama de vinhos durienses Giroflé, do rosé ao espumante. Mas há vinhos para muitos gostos, com propostas do Douro ao Alentejo. E porque a mercearia também nasceu com a premissa de complementar o restaurante, os clientes podem vir aqui comprar previamente o vinho e levá-lo para degustar à refeição, no Mundo de Luísa. Ainda dentro do álcool, destaque nos destilados para o licor Eduardino e para a Ginja Sem Rival.

Especialmente para a época, a Mercearia da Luísa tem ainda os clássicos cabazes de Natal. Os cestos enchem-se ao gosto de cada um, com preços para todas as carteiras. A loja é mais do que uma mercearia, apresentando-se também como um espaço onde tanto turistas como locais podem conviver durante a tarde. Entre as propostas para o lanche há pães de massa mãe da portuense Padaria Ribeiro, tostas, quiches, bruschette. No campeonato dos doces, encontram-se brigadeiros (1,50 euros), banana bread e queques de laranja, além de outros bolos e tartes que variam diariamente, vendidos à fatia por 3,50 euros.

Ao final da tarde, o espaço e a carta também convidam a provar vinho a copo, seja um Porto a 5 euros ou outros a 4 euros, a beber um gin tónico ou um aperol spritz, na companhia de uma tábua de queijos e enchidos nacionais. Na Mercearia da Luísa há lugar para jantares de até 15 pessoas, bem como aniversários.