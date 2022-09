A Ju de Ló tem nova casa em Matosinhos, com brunches arco-íris e pastelaria vegana

A Ju de Ló mudou de casa, levando consigo a ementa essencialmente vegetariana e os bolos com que tudo começou. Neste novo espaço com esplanada, em Matosinhos, pedir brunch é ver chegar à mesa pratos saborosos e multicoloridos.

Joana Nabais – aliás, Ju – trabalhava na área dos transportes quando decidiu mudar de vida; como gostava de cozinhar, começou a fazer pães-de-ló. Na hora de dar nome ao projeto, focado nos bolos e na comida vegetariana, a ideia do trocadilho com o nome do ator britânico Jude Law foi da mãe. Há cinco anos, Joana montou um espaço em Leça da Palmeira e depois outro, no Carvalhido, no Porto. Entretanto, encerrou ambos para concentrar tudo num só lugar, em Matosinhos.

“Não mudámos de vida, só de casa”, sublinha Joana na nova morada, com decoração em tons de rosa e violeta. Abriu no mês passado, conservando a matriz vegetariana (ainda que haja apontamentos de carne na ementa, como tostas mistas). À entrada fica a cafetaria, com pastelaria tradicional ou vegana; mais adiante, a sala, que dá para uma esplanada generosa. E toda a área está acessível a animais de companhia.





Nos fins de semana e feriados, das 11 às 16 horas, há três menus de brunch: vegetariano, vegano e baby, para crianças até 12 anos. O vegetariano é composto por iogurte com granola caseira, panqueca com fruta e compota, prato quente (diferente a cada semana), bebida (água aromatizada, limonada ou chá, em dose ilimitada), café e mini fatia de bolo. No vegano muda o prato, as panquecas são de banana e o iogurte cede lugar à aveia adormecida com frutos secos e fruta fresca. Já o baby brunch engloba panquecas com compotas, fruta, ovos mexidos, sumo do dia e mini fatia de bolo, podendo acrescer a tudo isso sopa.

Como a carta inclui tostas, panquecas, ovos, salgados, sumos naturais, smoothies ou infusões, nos dias úteis também se pode criar um brunch à medida. De segunda a sexta, a Ju de Ló serve ainda um prato do dia, vegetariano, que custa 8 euros, com sopa e bebida. Por 25 euros, as cinco refeições da semana podem ser entregues ao domicílio de graça, num raio de cinco quilómetros.