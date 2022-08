A Doppo, em Coimbra, faz-se de gelados artesanais e café de especialidade

A Doppo, na Praça do Comércio, é a nova loja de gelados artesanais de Fernando Castelo Branco, que se fez chef em Itália, após um percurso ligado à engenharia e ao ensino. Às suas receitas, algumas sem adição de açúcar, junta-se o café de especialidade.

Doppo, em italiano escrito à antiga, significa “depois”. Foi esse o nome que Fernando Castelo Branco deu à sua nova gelataria, inaugurada, em junho, na Baixa de Coimbra, após ter investido numa primeira casa – a Così -, há praticamente três anos.

Para ele, que então trocara uma carreira rente à engenharia e ao ensino universitário pelo fabrico artesanal de gelados, outro capítulo que se abre, desta vez a solo, na Praça do Comércio. Já tinha feito formação com o mestre gelateiro Giacomo Schiavone, em Itália, e voltou à base para aprofundar conhecimentos, sobretudo no que toca aos gelados sem açúcar adicionado. Essas e outras opções – por exemplo, para veganos, intolerantes à lactose e ao glúten – integram a oferta do espaço, renovado segundo projeto do arquiteto João Mendes Ribeiro.

Os gelados artesanais de autor são vendidos ao balcão e ao postigo, em copo e cone, mas também em pauzinho (os chamados picolés) e em versão sanduíche de bolacha. Na carta cabem sabores tradicionais, como chocolate, baunilha ou nata, e outros menos comuns. Exemplos? Amêndoa e pistácio da Sicília; requeijão e figo caramelizado; ou Cassata siciliana (com base de requeijão, chocolate em stracciatella e fruta cristalizada). Seja qual for a opção, pode ser apreciada na esplanada em frente ou no piso inferior, estando os gelados disponíveis também para takeaway, em caixas compostáveis e reutilizáveis, pois há serviço de refill.





Fernando faz questão de escolher as frutas que estão na base de muitas das suas receitas, e tem um carinho especial por alguns sabores mais distintos, como abacate e lima ou melão e Earl Grey. A Doppo conta ainda com uma vertente de cafetaria, assente em café de especialidade de origens selecionadas pelo torrador independente Niccolò Corallo, sublinha o chef, junto à máquina La Marzocco. Uma das sugestões é o affogato, que combina gelado e café (ou chocolate).