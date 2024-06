A cozinha criativa do portuense Borboleta sai à rua no São João

Yana e Kate apaixonaram-se pela cidade e decidiram abrir um restaurante com sabores do mundo e produtos locais. Aos sábados há brunch temático no Borboleta, que se estende a um agradável jardim escondido nas traseiras. Na noite de São João, o assador sai à rua para se juntar à festa.



Um jantar de amigos, numa casa de amigos. É esse ambiente informal e intimista que Yana Korzun e Kate Plotnikova querem proporcionar no seu Borboleta, um bistrô plantado em frente ao Palácio de Cristal. “A cozinha aberta permite que os convidados consigam ver tudo o que se passa e façam parte do processo”, reforça Yana. Quando visitou pela primeira vez o Porto, há dez anos, apaixonou-se pela cidade, pelo calor das pessoas, pelo espírito comunitário e pela cultura. Fatores que a levaram a voltar na hora em que decidiu deixar a Rússia e o trabalho na área do marketing para perseguir o sonho de abrir um restaurante.

Aliou-se a Kate, cujo trabalho como chef já conhecia de Moscovo, e que também procurava uma mudança de ares. Os desejos de ambas materializaram-se no Borboleta, e o nome que escolheram para a sua primeira aventura gastronómica em Portugal não podia ser mais simbólico da transformação de vida que tiveram. “Começámos uma nova vida aqui, como uma borboleta depois de passar algum tempo no casulo”, diz Yana.

O nome é também uma referência à sensação de entusiasmo (as “borboletas na barriga”) que pode ser causada pela comida que Kate prepara à vista de todos. A cozinha, assim como a grande mesa comunitária, evocativa desses jantares de convívio com os amigos, são os elementos centrais da sala, que se estende a um fresco jardim, escondido nas traseiras, com lâmpadas penduradas nas árvores que lhe conferem uma constante atmosfera de “churrasco de verão”.





O menu muda a cada duas ou três semanas, para acompanhar a sazonalidade dos produtos, na maioria provenientes de fornecedores locais – incluindo os vinhos, essencialmente naturais ou com pouca intervenção – e traduz-se numa cozinha de autor inspirada nos sabores do mundo. A ementa atual faz-se de pratos como tártaro com creme de beringela; straciatella com figos, malagueta verde e manjericão; beringela assada com húmus à libanesa; e costelas de porco com salada de pepino e sumagre.

Ao sábado há um brunch temático, em que se intensifica a viagem pelas cozinhas do mundo. Este fim de semana, a propósito do São João, a sardinha é a estrela do menu, e no domingo, o Borboleta também se junta à festa, com o assador à porta. “Queremos ser parte da celebração”, promete Yana. “Estive cá no ano passado e fiquei entusiasmada com a forma como as pessoas celebram o São João. A rua vai estar fechada e vamos pôr mesas à frente do restaurante, onde a Kate também vai cozinhar.”