A costa indiana serve-se mesa no Chiado, no novo Gunpowder

Sete anos depois de nascer em Londres e entrar nos Bib Gourmand da Michelin, o Gunpowder chega ao Chiado com a sua visão moderna do receituário da costa indiana, entre Bombaim e Goa.

A casa-mãe nasceu há sete anos, em Londres, e arrecadou uma distinção Bib Gourmand, no Guia Michelin, pouco depois. Desde então, o Gunpowder alargou-se a duas outras moradas na capital britânica e dá agora o primeiro salto além da fronteira londrina. O novo inquilino do Chiado mantém a essência – a diversidade da cozinha tradicional indiana, com um olhar moderno -, fugindo aos clichés monotemáticos dos caris, tandoori, chamuças e afins.

Grande parte da carta equilibra-se entre a inspiração do receituário das vilas costeiras entre Bombaim e Goa, no sudoeste indiano, e o peixe e marisco português. Uma ligação natural, já que o dono, o indiano Harneet Baweja, pratica surf há vários anos em Portugal, que já chama de “segunda casa”. A comida servida nas várias zonas – esplanada, mesas nos dois pisos interiores ou ao balcão, com vista aberta para a cozinha – apelam-se às memórias de infância de Baweja.

É o caso da tosta de gambas CPC (oito euros), em homenagem ao seu pai, com o qual partilhava este petisco em adolescente. Destaque ainda para a ostra algarvia, servida de duas formas: ao natural, com picle de tomate, cebola e pepino, ou grelhada, com caril de marisco, curcuma e coco. O caranguejo de casca mole Karwari (18 euros), frito e crocante, acompanha com molho abundante em especiarias; a raia grelhada (32 euros) é temperada com molho onde não falta a fruta kokum e o leite de coco, à moda goesa; a santola vem recheada com ovos mexidos Bhurji, bem temperados; e a jeera aloo gratin junta cominhos, batata, grão e especiarias indianas.

Apesar do domínio do mar no Gunpowder – visível ainda nos arrozes de marisco, lingueirões grelhados ou mexilhões com manteiga de alho -, há dois pratos de carne que vale a pena provar: o donut de vermicelli recheado com borrego picante (oito euros); e as costeletas de borrego grelhadas, com molho de menta e picle de rabanetes (24 euros). O pudim de pão, manteiga e rum (uma reinterpretação da shahi tukda, uma clássica sobremesa festiva) e o sorvete de maracujá fazem as despedidas de uma casa indiana que quer fazer diferente.