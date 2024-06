A bela ilha espanhola bafejada pelo calor africano

A Gran Canária possui uma localização privilegiada no Oceano Atlântico, a noroeste de África. O bom tempo que, por lá, se faz sentir todo o ano constitui um bom aperitivo para uma série de atrações.

Falar em Gran Canária remete, imediatamente, o imaginário de qualquer viajante que se preze para um leque vasto e variado de atrações adequadas a todos os gostos. Seja em família, com amigos ou de forma individual, a ilha está preparada para, em qualquer época do ano, receber toda a gente e deixar os visitantes impressionados com as belezas naturais que tem para oferecer, sempre temperadas com um clima quente e prazeroso ao qual se junta a hospitalidade da população local e uma gastronomia irresistível. A decisão de passar umas férias neste lugar encantado é simples, difícil mesmo será decidir por onde começar a explorar.

Clima e natureza soberbos

Integrada no arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, por sua vez inserido geograficamente ao lado do Sara Ocidental, a Gran Canária destaca-se desde logo pelas inúmeras e deslumbrantes praias, todas elas com uma água de mar cálida. Também aqui a diversidade é a nota dominante, uma vez que podem encontrar-se espaços isolados e marcados por um sistema arenar e rochoso vulcânicos, como em El Confital, ou cenários mais urbanos e de areia dourada de que é exemplo a praia de Las Canteras, uma das mais requisitadas da ilha. A isto se junta a imensa e inconfundível paisagem de Maspalomas, com as suas dunas a perder de vista.

A ilha espanhola da Gran Canária é um dos locais mais requisitados por turistas provenientes de toda a Europa.

Ainda no capítulo do património natural, é de salientar a bem conhecida caldeira de Bandama, a maior caldeira vulcânica de toda a ilha, com 16 metros de profundidade, 574 metros de altura e mil metros de diâmetro. Igualmente aconselhável, sobretudo ao final da tarde, é um passeio pelo Pico de Las Nieves, a segunda maior montanha de Gran Canária, que conta com uma altitude de 1956 metros.

Um centro urbano encantador

No território mais a norte, encontra-se a capital Las Palmas de Gran Canária, outro lugar de paragem obrigatória. Com pouco mais de 350 mil habitantes, esta cidade possui um centro histórico recheado de sítios que valem a pena ver. Entre eles, estão por exemplo a catedral de Santa Ana, o mercado de Vegueta ou as praças de Hurtado de Mendoza e do Cairasco. Nestas últimas, poderá desfrutar de alguns pontos gastronómicos de referência na ilha que têm para oferecer os pratos típicos canários mais emblemáticos: as papas com molho “picón”, o cozido canário, o queijo assado ou o coelho em “salmorejo”.

Como vê, não faltam pretextos para apanhar um avisão e aproveitar umas férias grandes ou simplesmente uma escapadinha para passear pela Gran Canária. E para confortar a sua presença tem à espera centenas de unidades hoteleiras ajustadas ao estilo de cada um e à capacidade de cada carteira.