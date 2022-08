São Tomé e Príncipe: um mundo por descobrir

Beleza selvagem e clima ameno, São Tomé e Príncipe tem tudo o que atrai os amantes da natureza, das paisagens exóticas, do mar e da praia. Quem visita, não esquece a deliciosa cozinha crioula, nem o momento em que cruzou o equador. Descubra tudo o que estas maravilhosas ilhas têm para oferecer.

> Uma pérola no Atlântico, com centenas de quilómetros quadrados por descobrir, é o que espera a quem visita as Ilhas de São Tomé e Príncipe. Um paraíso recheado de mantos verdes, com florestas imensas para explorar, e praias de água cristalina, impossíveis de resistir, fazem deste o destino perfeito para umas férias de sonho.

São Tomé e Príncipe é um paraíso para os amantes de caminhadas, pois possui uma rede de caminhos que permite desfrutar de cenários incríveis de beleza natural, que surpreende pela riqueza e variedade da sua flora e fauna. A Rota do Ilhéu das Rolas, com uma duração de três horas, é um bom exemplo disso mesmo, ao proporcionar uma rota pedestre em volta do Ilhéu, de modo a conhecer todo o seu potencial turístico.

Com aproximadamente seis quilómetros, este percurso tem um ramal de acesso ao marco do equador, lugar icónico onde marca a coordenada zero da latitude do globo terrestre. Depois de visitado este lugar, o percurso é retomado, percorrendo toda a floresta equatorial. Neste trajeto é possível visitar também o centro de interpretação botânica, onde são recriadas muitas das espécies florísticas do arquipélago de São Tomé. Depois de percorrida esta extensão pela floresta, chega-se à zona costeira, com belas praias como vista de fundo, e atingindo o ponto mais a sul do Ilhéu. O retorno é efetuado pela zona norte e junto à costa, privilegiando de toda a oferta paisagística.

É também no Ilhéu das Rolas que se situa o recente Centro de Interpretação do Marco do Equador, onde é agora possível visitar uma exposição que conta a história de São Tomé e Príncipe e do Ilhéu, dando a conhecer não só a sua cultura e tradições, mas também as características naturais da região.

Estas atividades inserem-se no projeto EQUADOR – Promoção do Turismo Sustentável e Inclusivo em São Tomé e Príncipe, promovido pela Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM), em parceria com a Direção-Geral de Turismo e Hotelaria, o Ministério do Turismo e da Cultura de São Tomé e Príncipe, a Câmara Distrital de Caué e o Pestana Hotel Group, com o cofinanciamento de Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.

A referida Rota do Ilhéu das Rolas veio juntar-se a outras rotas já existentes e também possíveis de explorar em São Tomé e Príncipe, como as Rotas das Especiarias, do Cacau, do Café ou o Trilho Homem da Capa. Todas elas surpreendem todos os dias pela sua grande variedade de fauna e flora.

A não perder, são também as praias paradisíacas de areias douradas e águas cristalinas, onde se pode observar baleias e golfinhos ou mergulhar nas águas mornas. A beleza de qualquer uma delas é de cortar a respiração. Mas engane-se se pensa que é apenas aí que se pode mergulhar e ver bonitas paisagens, pois o que não falta, um pouco por todo o arquipélago, são cascatas e rios, sobretudo nas regiões de altitude, onde se pode observar vários cursos de água e cascatas em cenários de extraordinária beleza, a Cascata de São Nicolau, Pesqueira, Bombaim, Angolar, Guegue e a Oquepipi são apenas algumas delas.

O artesanato são-tomense está ligado ao estilo de vida, tradições, folclore, assim como as belezas naturais e paisagísticas das ilhas. O fabrico de obras em madeira, cestaria, conchas do mar e outros materiais constituem a base do artesanato local e vale muito a pena conhecer. Férias que são férias são sem dieta. E, por isso, a gastronomia não podia passar ao lado. Existem deliciosos sabores a descobrir neste pequeno paraíso. Em São Tomé e Príncipe, o tipo de gastronomia é influenciado não só pela história do passado, mas também pela própria localização geográfica do país e tipo de clima existente.

Um prato típico é o calulu, normalmente saboreado em família. Localmente considerado uma iguaria rica, também é adequada para ser oferecida a um estrangeiro quando visita o país. Ijogó, blablá, izaquente, kisacá, feijão à moda da terra, fruta-pão com peixe salgado são alguns dos pratos que fazem parte dos cardápios de São Tomé, já o molho no fogo, azagoa, ufundi maquita, obobô, bobofito e nhame frito são os pratos típicos do Príncipe.

Explore as potencialidades deste destino perfeito para as suas férias de sonho, parta à aventura e apaixone-se por todas estas maravilhas do arquipélago de São Tomé e Príncipe.