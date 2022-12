Quer surpreender na consoada? Há seis vinhos que tem de conhecer

Tintos, brancos ou licorosos. Um vinho é sempre uma boa ideia para presentear quem mais gosta, mas há que saber fazer a escolha certa e a Mercadona pode ajudar.



O Natal é sinónimo de casa cheia. Cheia de pessoas, comida, doces e, claro, de vinhos. Uma garrafa na mesa é tão indispensável quanto o bacalhau, as filhoses e as rabanadas. Porém, selecionar a melhor garrafa, seja para presentear os convidados à refeição, seja para oferecer a alguém especial, nem sempre é fácil. Mas e se lhe disséssemos que existe uma seleção preparada especificamente para a quadra, de excelente qualidade e a preços acessíveis?

Este ano, na garrafeira da Mercadona, vai encontrar seis vinhos ideais para todos os gostos.

Este ano, na garrafeira da Mercadona, vai encontrar seis vinhos exclusivos e ideais para todos os gostos. Esta seleção é composta por vinhos de várias castas autóctones. Desta grande diversidade resulta um conjunto de características únicas que tornam cada uma das garrafas especialmente indicada para os vários momentos da consoada.

Para quem não dispensa entradas à base de queijos e enchidos, nada melhor do que as acompanhar com um Ponte Morgada Reserva. Este tinto é produzido pela José Maria da Fonseca, em Setúbal, e usufruiu, por isso, de um clima com grande influência marítima, o que fez dele um vinho frutado e com uma boa estrutura. Não só casa na perfeição com queijos, como também é ótimo para carnes de aves e de caça.

Os fãs assumidos de tinto vão igualmente adorar o Meio Escudo Reserva. Da responsabilidade da Quinta do Crasto, no Douro, o vinho distingue-se pela cor e aroma intensos. Pode ser harmonizado com queijos e carnes vermelhas, mas a sua versatilidade não acaba aí, acompanhando também pratos de peixe, massas e carnes brancas.

Se a tradição em sua casa for comer cabrito, peru ou borrego assado na Ceia e dia de Natal, então estes dois tintos serão uma ótima escolha. Contudo, caso o bacalhau cozido com todos seja o rei da sua festa, a preferência deve recair sobre os brancos, mas não sobre quaisquer brancos. Esta quadra, dois têm lugar assegurado.

O primeiro vem diretamente da Quinta da Terceira Geração, em Lamego, no Douro. É, nem mais, nem menos, que o Conde Moreira Reserva Família, um branco profundo e elegante que se demarca por causa da sua frescura e acidez. Por isso, pode servi-lo com peixe assado, bacalhau grelhado e carnes brancas grelhadas.

Já o segundo é um vinho com alma e coração alentejanos. Decore o nome, Pousada do Corvo Reserva, bem como a sua produtora, a Casa Relvas, pois será impossível ignorá-los a partir de agora. Tudo graças à baunilha tostada e fruta branca madura que conferem um aroma inconfundível a este branco. Sentir o seu sabor suave torna-se uma experiência ainda melhor com uma confeção à base de peixe, marisco e carnes brancas.

Terminado o prato principal, está na hora da sobremesa. E se durante o resto do ano até podíamos passar sem ela, no Natal é absolutamente indispensável. Tudo sabe melhor nesta altura, especialmente se for doce. Os chocolates, os doces conventuais e até os gelados podem tornar-se ainda mais apetitosos, quando acompanhados por vinhos licorosos.

Pode distingui-los através da cor dourada, aromas agradáveis a madeira e presença de algumas especiarias. Normalmente são envelhecidos em caves com centenas de anos, como é o caso do Vinho do Porto LBV. Em destaque este ano, é perfeito para complementar um doce de chocolate com frutos vermelhos ou petiscar alguns queijos.

Outro clássico que não pode faltar nesta quadra é o famoso Moscatel de Setúbal. As uvas desta casta, por terem um caráter frutado e melado com aromas tropicais, conseguem elaborar um vinho também ele único e perfeito, tanto para o início, como para o final da refeição.

Apesar de tão diferentes entre si, há algo que os seis vinhos partilham: a extrema qualidade que só a vitivinicultura nacional pode oferecer. Porém, são apenas uma pequena amostra. Quando falamos em vinhos, há todo um mundo à espera de ser descoberto e a Mercadona está aqui para ajudar. Aventure-se nesta garrafeira.