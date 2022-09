O Smartphone avariou nas férias? Saiba onde ir

Viajar é sinónimo de relaxamento, diversão e descoberta. É também quando depende do telemóvel para lhe mostrar os melhores roteiros e restaurantes. Se o equipamento lhe falhar quando mais precisa dele, não se preocupe. Há uma solução em cada canto do país.





Ao planear as suas próximas férias, há uma certa tendência de formar uma lista de destinos totalmente internacional. Embora seja inegável que há um mundo maravilhoso lá fora à espera de ser descoberto, nem sempre é preciso atravessar a fronteira para encontrar o destino de sonho. Portugal, apesar de pequeno em tamanho, é gigante em cultura, história, paisagens e gastronomia. Exemplo disso são as suas cidades e vilas, que escondem um tesouro em cada canto. Sintra é a primeira que vem à mente, com o belíssimo Palácio da Pena. Mas está longe de ser a única maravilha que o país tem para oferecer.

Não pode embarcar num roteiro por Portugal sem começar no seu berço, Guimarães, onde uma visita ao castelo é indispensável. A Norte admire a vista de cortar a respiração da Ponte D. Luís I. No Alentejo tem paragem obrigatória em Évora, uma cidade-museu onde o Templo Romano é um dos ex-líbris. Banhe-se nas águas mornas das praias de Faro. Por fim, não se esqueça das lindas cidades de Ponta Delgada, nos Açores, e do Funchal, na Madeira. Uma com águas de um azul profundo, outra com praias de areal escuro, motivos não faltam para se aventurar pelos arquipélagos.

Parece que os astros estão reunidos para sonhar com a sua próxima aventura cá dentro, não é? Porém, nem tudo são rosas. Há coisas que podem atrapalhar os planos, ou mesmo estragá-los, especialmente se se tratar de uma avaria no telemóvel quando já se afastou quilómetros de casa.

Mas será que esse cenário tem automaticamente de condenar as férias? Se há algo que os locais que referimos têm em comum, é que em todos pode encontrar a solução para este tipo de emergências. A iServices é especialista em qualquer tipo de reparação de smartphones e está presente em todos os cantos do país. De Norte a Sul, de Este a Oeste, passando pelas ilhas, há cerca de 40 lojas iServices que o podem auxiliar.

Imagine, por exemplo, que deixa o telemóvel cair e o ecrã se parte. Ou que, após uma queda, tudo aparenta estar bem, mas quando o desbloqueia percebe que a imagem está distorcida e o ecrã intermitente. Estes são alguns dos problemas mais comuns que o levam a conhecer os profissionais da iServices. Após um primeiro contacto, estes técnicos altamente qualificados fazem um diagnóstico gratuito e substituem o ecrã em apenas meia hora.

Então e se o problema estiver na câmara? A situação é igualmente fácil de resolver. Quer se trate da traseira, quer da frontal, questões como o flash não funcionar, a câmara não ser reconhecida para videochamadas, as fotografias terem sinais vermelhos ou estarem desfocadas são facilmente resolvidos. Independentemente da marca ou do local da compra, a iServices dar-lhe-á a certeza de ter um telemóvel como novo no final da reparação, bem como a segurança de umas férias descansadas.