O espírito natalício já se faz sentir nestes seis destinos do Centro de Portugal

Há lugares onde o Natal se festeja de uma forma única. A prová-lo estão as aldeias e cidades no coração do nosso país que revelam a sua magia nesta altura do ano. Pode conhecê-las aqui.

Não é por acaso que a época do pinheiro decorado, dos presépios, da mesa cheia e da troca de presentes é popularmente conhecida como a mais bonita do ano. E a culpa não é só do clássico de Andy Williams, It’s the Most Wonderful Time of the Year. Quando dezembro chega, as aldeias e cidades portuguesas brilham de uma forma muito especial, vestem-se a rigor e enchem-se de música e animação. São localidades que se transformam em festas imperdíveis, nas quais os produtos regionais e as atividades dedicadas a miúdos e graúdos assumem os papéis principais.

A região Centro, qual Pai Natal, ouviu os seus desejos e vai concretizá-los em seis localidades que irão maravilhar até o maior Grinch.

Contudo, durante dois anos, as ruas permaneceram vazias. Depois de uma fase em que as restrições sanitárias impediram os portugueses de celebrar como é tradição, este ano muitos querem voltar a juntar a família e tornar esta quadra particularmente memorável. Nesse sentido, temos boas notícias. O Centro de Portugal, qual Pai Natal, ouviu os seus desejos e vai concretizá-los em seis localidades que irão maravilhar até o maior Grinch.

Águeda: onde a magia surge em diferentes tamanhos

É provável que o nome desta cidade não lhe seja desconhecido. Afinal, aqui existe uma das ruas mais bonitas do mundo: a Luís de Camões, onde guarda-chuvas coloridos decoram o céu, pairando por cima das cabeças dos transeuntes. Também nesta época a rua assume um lugar de destaque, mas não o principal. Esse está reservado para dois Pais Natais.

Um deles é o único que pode guardar o título de maior do mundo, tendo garantido a entrada da cidade no Livro de Recordes do Guinness. Se existirem dúvidas, basta olhar para a estrutura: é tão alta como um prédio de sete andares e é iluminada por centenas de milhares de luzes LED. Mas este barbudo gigante não está sozinho. A sua companhia é o mais pequeno Pai Natal do mundo, tão minúsculo que é preciso a ajuda de um microscópio para ser visto. Entre as duas atrações, Águeda garante quase 50 dias de atividades e eventos, durante a época festiva, perfeitos para (re)descobrir a cultura local e cultivar o espírito natalício.

Cabeça: o Natal pode (e deve) ser sustentável

Cabeça, no concelho de Seia, não passa despercebida no Natal. Apesar de não albergar mais do que 100 pessoas, o espírito natalício das suas gentes torna a pequena localidade numa festa gigante. Por todo o lado, os visitantes são convidados a provar as iguarias regionais, a levar para casa peças de artesanato e a ouvir os grupos de música tradicional e coros infantis.

Desde 2011, Cabeça Aldeia Natal distingue-se por ser a primeira a implementar medidas concretas em direção à sustentabilidade. Não só as luzes são LED, como as decorações são feitas à mão, recorrendo a materiais recicláveis e provenientes diretamente da natureza. Se quer fugir do óbvio na hora de trocar presentes, nesta aldeia de montanha vai encontrar soluções ecológicas e originais.

Óbidos: uma fantasia, como nos contos de fadas

Dentro das muralhas da vila de Óbidos há um mundo encantado. Óbidos, Vila Natal está recheada de produtos tradicionais, como a famosa ginja. O Carrossel Mágico, a pista de gelo, a Aldeia do Presépio Português e o Chalet do Pai Natal são alguns dos símbolos deste evento icónico da quadra. Este ano, o tema da festa é o Brilho de Natal e quem lhe vai dar vida são os duendes, renas e bonecos de neve.

Como vê, é como se fosse transportado para o Pólo Norte, só que melhor. A mística da Lapónia não consegue competir com as tradições do Natal português, que também estão representadas em Óbidos. Uma delas é até uma novidade: o Lenho de Natal, uma fogueira reminiscente da queima do Madeiro, um costume próprio do Interior.

Penamacor: as tradições estão de boa saúde e recomendam-se

E, por falar no Madeiro, caso tenha ficado com curiosidade sobre este costume, só há uma coisa a fazer: ir a Penamacor. É neste concelho da Beira Baixa, no distrito de Castelo Branco, que existe o maior Madeiro de Natal de Portugal.

Tudo acontece na noite de dia 23 para 24 de dezembro. A população reúne-se em torno de uma enorme fogueira, num convívio intergeracional entre familiares, amigos e vizinhos. Antes ainda do momento da queima já a festa acontecia. Desde o abate das árvores e o subsequente cortejo de tratores, que transportam a madeira para o adro da igreja, até ao atear do Madeiro, a comunidade não se coíbe de honrar as suas raízes.

Penela: presépios para todos os gostos

Na Região de Coimbra, a vila de Penela ganha um dinamismo diferente entre o velho e o ano novo. E tudo graças à iniciativa Penela Presépio. Inspirando-se em personagens, momentos e locais históricos e bíblicos, a exposição inclui versões do presépio tradicional português. Uma delas é uma verdadeira obra de arte com mais de 370 figuras.

Descobrir todos os presépios é uma boa desculpa para percorrer os pontos de paragem obrigatória de Penela, incluindo o Castelo e o Mercado Municipal. O evento é composto por muitos momentos de animação nos centros históricos das freguesias do concelho. Peças de teatro, malabarismo, ilusionismo, e muito mais, é o que se pode esperar de uma visita. Além disso, o Comboio de Natal promete levar todos os visitantes numa viagem única pelas maravilhas do Natal.

Montemor-o-Velho: em busca do Castelo Mágico

Todo o ano, o castelo de Montemor-o-Velho é um símbolo de inegável majestade. Contudo, é no Natal que todas as partes do país se juntam dentro das suas muralhas. Entre os dias 1 de dezembro e 8 de janeiro, o monumento histórico é o cenário de fantasias e grande diversão.

Além de o Castelo Mágico já ser um ex-libris do concelho de Montemor-o-Velho, é um dos maiores festivais temáticos dedicados à quadra de toda a região Centro. Como manda o espírito natalício, crianças e adultos partilham momentos de grande animação na pista de gelo, insufláveis, carrossel, Casa do Pai Natal, mercadinho, passeios com animais, entre as muitas atividades e eventos.