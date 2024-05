iServices garante verão tranquilo aos smartphones

Água, areia e sal são os piores inimigos dos equipamentos eletrónicos que as pessoas utilizam diariamente. Por isso mesmo, é fundamental ter à mão quem os repare, no caso de haver problemas.

Os smartphones já são um objeto imprescindível no dia a dia de boa parte dos cidadãos, de tal maneira que se tornaram num utensílio que vai muito mais para além da função de receber e fazer chamadas para ser quase um repositório das vidas dos seus utilizadores nos mais variados âmbitos. Uma importância tão crucial que torna ainda mais decisiva uma ação rápida e eficaz quando, por algum infeliz acaso, estes engenhos sofrem danos e se avariam, o que, por norma, tem uma probabilidade mais elevada de acontecer durante o verão, devido à maior exposição das pessoas à água ou à areia e sal. É precisamente aqui que entram em cena os serviços de reparação de smartphones da iServices.

Várias lojas que garantem diagnóstico e reparação céleres

Com mais de 60 estabelecimentos espalhados por Portugal, Espanha, França e Bélgica, e 13 anos de experiência na área das reparações eletrónicas, a iServices garante um conserto do seu telemóvel ou smartphone de maneira rápida, eficaz e a qualquer hora do dia, seja qual for a marca em causa . De resto, o diagnóstico do problema que esteja a afetar o equipamento eletrónico é feito imediatamente e de modo gratuito, sendo o serviço de reparação protegido por uma garantia igual ou superior a dois anos.

É por toda a fiabilidade e competência associadas ao seu nome que a empresa se tornou já líder de mercado em Portugal, tendo sido galardoada com o prémio Escolha do Consumidor no presente ano de 2024. Na iServices existe ao dispor dos clientes uma equipa de pessoal qualificado e que assegura, em smartphones, a reparação de ferramentas tão diversas como: antenas Wi-fi, bluetooth, GSM e GPS; bateria; botões; câmara; danos líquidos; ecrã (vidro); Face ID; porta de ligação ou porta de carregamento; problemas de sensores; problemas de som; e outros danos.

A iServices providencia um diagnóstico gratuito e uma reparação rápida e eficaz em caso de danos nos smartphones provocados pela água, areia ou sal.

Danos de verão têm solução

Imagine que está em pleno gozo das suas férias de verão e, por acidente, o seu telemóvel cai na água do mar ou do rio, ou então algum grão de areia, de repente, esvoaça e aterra onde não deve, originando danos na câmara, por exemplo. Esqueça o mito urbano de mergulhar logo o engenho em arroz, porque não funciona. A melhor solução é levá-lo, tão rápido quanto possível, a uma loja que faça a reparação apropriada, e nesse capítulo a iServices oferece a solução à medida de cada necessidade. Como sucede em várias outras coisas, tudo depende da severidade e da extensão com que estes chamados ‘danos de verão’ atinjam os smartphones, daí também a importância de um diagnóstico célere e ajustado, como o que esta empresa realiza.

Por isso, se tiver algum problema com o seu telemóvel, já sabe que não vale a pena desesperar. Na iServices vai encontrar a salvação para ele e para os dados nele contidos.