Vinhos no Pátio regressa à capital com masterclasses e workshops

No final da semana de 9 a 11 de dezembro, cerca de 13 produtores vão estar presentes no Pátio da Galé, numa iniciativa que traz os Vinhos da Península de Setúbal ao centro de Lisboa. A agenda inclui masterclasses e workshops.

O festival vínico dá a provar vinhos dos produtores que este ano marcam presença, tais como a Adega de Palmela, Casa Ermelinda Freitas, Herdade da Barrosinha, Adega de Pegões, Adega Fernão Pó, Quinta do Monte Alegre, Venâncio da Costa Lima, Bacalhôa, Herdade Canal Caveira, Quinta de Catralvos, Serenada, FR Winemaker e a Herdade da Arcebispa. Ao longo do evento poder-se-á participar em workshops e assistir a aulas a cargo de Manuel Moreira e Célia Lourenço, ambos da Revista de Vinhos.

A programação para sexta-feira, dia 9 de dezembro tem início às 17.30 horas com uma masterclass exclusiva a profissionais da área, cujo tema é “Raridades de Lisboa e de Setúbal” e que reúne vinhos de castas como Moscatel Roxo, Tinta Miúda, Ramisco, Tamarez e Vital. Já às 19 horas acontece o workshop “Lisboa e Setúbal: vinhos das areias e vinhos de calcário” e uma hora depois a aula “Lisboa: o nervo atlântico”, com vinhos de Lisboa.

Sábado, dia 10, decorre pelas 16 horas a Masterclass “Grande Prova de Moscatéis de Setúbal”, as 17.30 horas a oficina “Castelão de Lisboa, Castelão de Setúbal: descubra as diferenças!” e as 19 horas há ainda Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petit Verdot e Syrah com “Quando Duas Regiões Casaram com o Mundo”. Meia hora depois acontece o workshop “Vinhos para o Natal: Lisboa e Setúbal no sapatinho!” e a partir das 20.30 o evento é brindado com música. No último dia, domingo, tem lugar a aula “Setúbal: o Castelão que é Periquita”, às 15 horas e acontece uma “Caça ao Tesouro: as pérolas de Lisboa” pelas 17.30 horas.

A entrada no Vinhos no Pátio tem o custo de 5 euros por pessoa e inclui um copo para as provas. A participação nas mesmas é gratuita e limitada, sujeita a inscrição obrigatória no local.